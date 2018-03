கமல்ஹாசனுக்கு ஒன்றும் தெரியாது: அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜு சாடல்

பட்ஜெட் குறித்து கமல்ஹாசன் ஒவ்வொரு நபர் மீதும் ரூ.45,000 கடன் சுமை உள்ளது என்று கூறியதைச் சாடிய தமிழக அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜு, கமல்ஹாசனுக்கு ஒன்றும் தெரியாது என்றார்.

சிவகாசியில் தனியார் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற கடம்பூர் ராஜு கேள்விகளுக்குப் பதில் அளித்தார்.

அப்போது கமல்ஹாசன் பட்ஜெட் குறித்து கூறியதைப் பற்றி அவரிடம் கேட்டதற்கு, ‘கமஹாசனுக்கு அரசியல் ஞானோதயம் இல்லை, அவருக்கு எதுவும் தெரியாது, அவர் கூறியதைப் பொருட்படுத்தத் தேவையில்லை” என்றார்.

நாடாளுமன்றத்தில் ஆளும் பாஜக மீது தெலுங்கு தேசம் கட்சிக் கொண்டு வரும் நம்பிக்கையில்லாத் தீர்மானத்தை அதிமுக ஆதரிக்குமா என்ற கேள்விக்கு, “கட்சியின் கொள்கைக்கேற்ப முதல்வர், துணை முதல்வர் இது குறித்து முடிவெடுப்பார்கள். அதனைக் கட்சியினர் ஏற்றுக் கொள்வார்கள்” என்றார்.

