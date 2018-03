அருகிலேயே வீடு இருந்தும் கடிதத்தை உரிய நேரத்தில் கொடுக்காத தபால் துறை : அரசு வேலையை இழந்த பெண்

மேட்டுப்பாளையம்: தபால் அலுவலகத்திற்கு அருகிலேயே வீடு இருந்தும், பெண் ஒருவருக்கு உரிய நேரத்தில் கடிதம் ஒன்றை விநியோகிக்காத காரணத்தால் அவர் அரசு வேலையை இழந்துள்ளார். இந்த சம்பவத்தை அடுத்து பாதிக்கப்பட்ட இளம்பெண் தலைமை தபால் துறை அதிகாரிகளிடம் புகார் அளித்துள்ளார். கோவை மாவட்டம் மேட்டுப்பாளையம் சாந்தி நகரைச் சேர்ந்தவர் சோமசுந்தரத்தின் மகளான வித்யா BSC படிப்பை முடித்துள்ளார். பட்டதாரியான இவர் தமிழக நில அளவை பதிவேடுகள் துறையின் பதிவறை எழுத்தர் பணிக்கு விண்ணப்பித்திருந்தார். நீலகிரி கலெக்டர் அலுவலகத்திலிருந்து வித்யாவிற்கு நேர்முக தேர்விற்கான அழைப்புக் கடிதம் அனுப்பப்பட்டது. இந்த கடிதம் மார்ச் 12-ம் தேதி அனுப்பப்பட்டு, மேட்டுப்பாளையம் தலைமை தபால் அலுவலகத்திற்கு கடந்த 14-ம் தேதி வந்துள்ளது. அக்கடித்தில் 16-ம் தேதி காலை 10.30 மணிக்கு ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்தில் நடைபெறும் நேர்முகத் தேர்வில் கலந்து கொள்ளுமாறு தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால் தபால் துறையோ இந்த கடிதத்தை மார்ச் 16-ம் தேதி மதியம் 1.40-க்கு தான் வித்யாவிடம் விநியோகித்துள்ளது. கடிதத்தை பிரித்து பார்த்து அதிர்ச்சியடைந்த வித்யா கண்ணீர் விட்டுள்ளார். தாம் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்திருந்த அரசு வேலைக்கான வாய்ப்பு இப்படி தபால் துறையினரின் அலட்சியத்தால் தவறிவிட்டதே என வருந்தியுள்ளார். இதனையடுத்து உரிய நேரத்தில் கடிதம் கிடைக்காததால், தனது அரசுப்பணி வாய்ப்பு பறிக்கப்பட்டதாக மேட்டுப்பாளையம் தலைமை தபால் துறை அதிகாரிகளிடம் புகார் அளித்துள்ளார்.

