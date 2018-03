கோரக்பூர் இடைத்தேர்தலில் சர்ச்சையில் சிக்கிய ஐஏஎஸ் அதிகாரிக்கு பதவி உயர்வு

உபி மாநிலத்தின் 2010 ஆம் ஆண்டு ஐஏஎஸ் அதிகாரி ராஜீவ் ரவுதேலா. கோரக்பூர் ஆட்சியர் பதவியில் இருந்து மாற்றப்பட்டுள்ள இவரது கண்காணிப்பில் பாஜக தோல்விநிலை தெரிந்தது. இதை செய்தியாக வெளியிட்ட பத்திரிகை மற்றும் ஊடகவியலாளர்களை வாக்கு எண்ணிக்கையில் இருந்து வெளியேற்றினார். இவர்கள் முறையான அனுமதி உத்தரவு வைத்திருந்ததால் அந்த சம்பவம் சர்ச்சைக்கு உள்ளானது.

கோரக்பூர் நடைபெற்ற மதக்கலவரங்களில் முதல்வர் ஆதித்யநாத் மீதும் பல வழக்குகள் பதிவாகி இருந்தன. இவற்றில் யோகியின் பெயரை சாமர்த்தியமாக நீக்கியவர் எனவும் ரவுதேலா மீது புகார்கள் எழுந்தன. கடந்த வருடம் ஆகஸ்டில் கோரக்பூர் பிஆர்டி மருத்துவமனையில் பிராணவாயு இல்லாமல் நடைபெற்ற பல குழந்தைகள் பலி மீதான வழக்கில் ரவுதேலா உபி அரசால் காப்பாற்றப்பட்டார்.

அரசு மேடைகளில் சர்ச்சைக்குரியதாக பேசுவதும் ரவுதேலாவின் வழக்கமாக இருந்துள்ளது. 2013-ல் அலிகர் மாவட்ட ஆட்சியராக இருந்த ரவுதேலா உயிர்தியாகம் செய்த குடும்பத்தினருக்கு அரசு இழப்பீடு தொகை வழங்கினார். அப்போது பேசியவர், ‘ஆப்கானிஸ்தானின் பணியாற்றிய 5000 அமெரிக்க வீரர்கள் உயிர்தியாகம் செய்தனர். ஆனால், அவர்கள் குடும்பத்தினர் எந்த இழப்பீடு தொகையையும் கோரவில்லை.’ எனக் கூறி சர்ச்சையில் சிக்கினார்.

இதற்குமுன், ராம்பூரில் ஆட்சியராக இருந்த போது ரவுதேலா, சட்டவிரோதமாக சுரங்கங்களுக்கு அனுமதி அளித்த வழக்கில் பணி இடைநீக்கம் செய்ய வேண்டும் என அலகாபாத் உயர் நீதிமன்றமும் உத்தரவிட்டிருந்தது. இதன் மீதும் அவர் மீது எந்த நடவடிக்கையையும் உபி முதல்வர் யோகி எடுக்கவில்லை. மாறாக தற்போது ரவுததேலாவிற்கு பதவி உயர்வு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இவர் தேவிபதன் பகுதியின் மண்டல ஆணையராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

