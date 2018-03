கொடைக்கானல்: கொடைக்கானலில் இரண்டரை மணி நேரத்திற்கும் மேலாக கனமழை பெய்துவருகிறது. கனமழை காரணமாக மின் தடை ஏற்பட்டதால் பல கிராமங்கள் இருளில் மூழ்கியுள்ளன. மாணவ, மாணவிகள் தேர்வுக்கு படிக்க முடியாமல் அவதிக்குள்ளாகியுள்ளனர்.

Source: Dinakaran

English summary

The flood at Kodaikanal: If resistance is plunged in darkness villages

Kodaikanal: for more than two and a half hours in Kodaikanal in rainfall. Due to the resistance caused by the flood