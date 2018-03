கதிர்வீச்சால் சீர்குலைந்த மோசமான இடம் சோலார் மின் வயலாக மாறுகிறது செர்னோபில் அணு உலை பகுதி

கீவ்: உக்ரைன் நாட்டில் செர்னோபில் அணு உலை விபத்து நடந்த இடத்தில் சூரியஒளி மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யும் திட்டம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. சோவியத் யூனியன் கட்டுப்பாட்டில் உக்ரைன் இருந்தபோது, அங்குள்ள செர்னோபில் அணு உலையில் கடந்த 1986ம் ஆண்டு ஏப்ரல் 26ம் தேதி மிகப் பெரிய விபத்து ஏற்பட்டது. அங்கிருந்த 4வது அணு உலையில் குளிர் சாதனம் செயல்படாததால், வெப்பம் அதிகரித்து வெடித்தது. இதில், அணு மின் நிலையத்தின் பல பகுதிகள் உருகின. அணு உலையில் இருந்து வெளியேறிய கதிர்வீச்சு, காற்று மண்டலத்தில் கலந்தன. இந்த விபத்தில் 49 பேர் பலியாயினர். 2 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோர் கதிர்வீச்சு பாதிப்புக்கு உள்ளாயினர். இவர்களுக்கு உடல் உள்உறுப்புகள் சிதைந்து ரத்த போக்கு அதிகரித்தது, முடிகள் கொட்டின. தோல் புற்றுநோய் உட்பட பலவித நோய் தாக்குதலுக்கு ஆளாகி இவர்கள் இறக்க நேர்ந்தது. தாவரங்கள், விலங்குகள் உட்பட அனைத்து வகை உயிரினங்களும் கதிர்வீச்சு பாதிப்புக்கு உள்ளாகின. இதனால் இது உலகின் மிக மோசமான அணு உலை விபத்தாக கருதப்பட்டது. தற்போது, செர்னோபில் அணு உலை இருந்த பகுதி ஆள்நடமாட்டம் இல்லாத மயானமாக காட்சி அளிக்கிறது. அணு உலை விபத்து நடந்த பகுதி தடை செய்யப்பட்ட பகுதியாக உள்ளது. செர்னோபில் அருகே இருந்த பிரிப்யாத் என்ற நகரில் அணு உலையில் பணியாற்றியவர்களின் குடும்பத்தினர் 50 ஆயிரம் பேர் வசித்து வந்தனர். இந்த நகரம் தற்போது முற்றிலும் அழிந்த நிலையில் கட்டிட இடிபாடுகளுடன் வெறிச்சோடி கிடக்கிறது. உக்ரைனுக்கு சுற்றுலா செல்பவர்கள் இந்த நகரத்தை பார்வையிட்டு செல்கின்றனர். செர்னோபில் அணு உலை அருகே பல ஆயிரம் ஏக்கர் நிலங்கள் தரிசாக பயனற்று கிடக்கிறது. இன்னும் பல நூறு ஆண்டுகளுக்கு இந்த நிலத்தை பயன்படுத்த முடியாது. அதனால், இந்த நிலங்களில் சூரிய ஒளி மின்சாரம் தயாரிக்கும் திட்டத்தை உக்ரைன் அரசு தொடங்கியுள்ளது. உக்ரைனைச் சேர்ந்த ரோடினா எனர்ஜி குழுமம் மற்றும் ஜெர்மனியின் எனர்பார்க் ஏஜி என்ற நிறுவனம் இணைந்து இங்கு சூரியசக்தி மின் நிலையத்தை அமைக்கின்றன. இதற்காக 4 ஆயிரம் போட்டோவோல்டிக் பேனல்கள் இங்கு பொருத்தப்பட்டு வருகின்றன. இது குறித்து ரோடினா எனர்ஜி குழுமத் தலைவர் யேவ்ஜென் வாரியாஜின் கூறுகையில், ‘‘செர்னோபில் அணு உலை விபத்து நடந்தபோது, நான் உக்ரைன் தலைநகர் கீவில் 10 வயது சிறுவனாக பள்ளியில் படித்துக் கொண்டிருந்தேன். செர்னோபில் பகுதியில் எதற்கும் பயன்படாமல் தரிசாக கிடைக்கும் நிலத்தில் முதலீடு செய்து பயனுள்ளதாக மாற்றுவதுதான் எங்கள் திட்டம்’’ என்றார். எரிசக்தி தேவைக்காக ரஷ்யா சப்ளை செய்யும் கேஸ் மற்றும் நிலக்கரிகளைதான் உக்ரைன் சார்ந்துள்ளது. இதை குறைக்கும் வகையில் சூரியசக்தி, நீர், காற்று போன்றவற்றின் மூலம் 2020ம் ஆண்டுக்குள் 11 சதவீத மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்யும் திட்டத்தில் உக்ரைன் தீவிரமாக இறங்கியுள்ளது. பேரழிவு ஏற்பட்ட செர்னோபில் பகுதியிலிருந்து 1.2 ஜிகாவாட் சூரிய மின்சக்தியை உற்பத்தி செய்து 2 லட்சம் வீடுகளுக்கு சப்ளை செய்ய அது திட்டமிட்டுள்ளது. இத்திட்டத்துக்கு ‘சோலார் செர்னோபில்’ என பெயரிடப்பட்டுள்ளது.

