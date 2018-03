களியக்காவிளை அருகே பரபரப்பு: கோயில் விழா ஊர்வலத்தில் யானை மதம் பிடித்து ஓட்டம்

களியக்காவிளை: குமரி மாவட்டம் களியக்காவிளை அருகே குழிவிளை பகுதியில் உள்ள பிரசித்தி பெற்ற முத்தாரம்மன் கோயிலில் 10 நாள் திருவிழா நடந்து வருகிறது. விழாவின் 8வது நாளான நேற்று காலை சுவாமி யானை மீது பவனி வரும் நிகழ்ச்சி நடந்தது. கோட்டயம் பகுதியை சேர்ந்த ஷியாம் என்ற ஆண் யானை இதற்காக கொண்டுவரப்பட்டது. அலங்கரிக்கப்பட்ட யானை மீது சுவாமி விக்ரகத்துடன் ஊர்வலம் புறப்பட்டது. ஊர்வலத்தில் ஏராளமான பக்தர்கள் பங்கேற்றனர். கோயில் வளாகத்தில் தொடங்கிய ஊர்வலம் பொன்னப்ப நகர், சூரியகோடு வழியாக மாலை 6 மணியளவில் அதங்கோடு பகுதிக்கு வந்தது. அப்போது திடீர் என்று யானைக்கு மதம் பிடித்து ஓடியது. இதனால் பக்தர்கள் அலறியடித்தபடி நாலாபுறமும் சிதறி ஓடினர். இதையடுத்து பாகன் மனோஜ், யானையின் பின்னால் துரத்திக்கொண்டு ஓடி அடக்க முயன்றார். சாரபழஞ்சி, வாறுதட்டு வழியாக ஓடிய யானையை விடாமல் பாகன் பின்னால் துரத்தி சென்றார். ஒரு மணி நேர ஓட்டத்திற்கு பின் அடங்கிய யானையை பாகன் மடக்கி, குளப்புறத்தை அடுத்த நான்கு வழி சாலை பகுதியில் ஒரு மரத்தில் சங்கிலியால் கட்டினார். களியக்காவிளை போலீசார், கோட்டயத்தை சேர்ந்த யானை உரிமையாளரை வரவழைத்து, ஒரு லாரி ஏற்பாடு செய்து யானையை கோட்டயம் அனுப்பி வைத்தனர்.

Source: Dinakaran

Kaliyakavilai temple festival procession near the excitement: the elephant in the hold of religion flow

