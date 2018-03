தந்தையை கொலை செய்ததற்கு பழிக்குப்பழி தலை துண்டித்து தாய் கொலை போலீசில் மகன் சரண்

கறம்பக்குடி: புதுக்கோட்டை மாவட்டம், கறம்பக்குடி அருகே மரவன்பட்டி கிராமத்தை சேர்ந்தவர் தங்கராசு, விவசாயி. இவருடைய மனைவி திலகராணி (48). இவர்களுக்கு ஆனந்த் (23), வினோத் (21), அஜித் (18), திருநாகேஸ்வரன் (12) ஆகிய 4 மகன்கள் உள்ளனர். தம்பதிக்கு இடையே குடும்ப தகராறு ஏற்பட்டுள்ளதால் கணவனின் தலையில் மனைவி கல்லைப்போட்டு கொலை செய்துள்ளார். இதுதொடர்பாக திலகராணி சிறைக்கும் சென்று திரும்பினார்.

தந்தையை கொன்றதால், தாயை வெறுத்து தாத்தா, பாட்டியுடன் மகன்கள் வசித்து வருகின்றனர். திலகராணி அதே ஊரில் கணவருக்கு சொந்தமான இடத்தில் உள்ள வீட்டில் குடியிருந்து வந்தார். தந்தையை கொன்றுவிட்டு அவரது இடத்தில் திலகராணி வசிப்பதை மகன்கள் ஏற்கவில்லை. இதனால் இடத்தை காலி செய்யுமாறு திலகராணியிடம் தெரிவித்தனர். ஆனால் திலகராணி இடத்தை காலி செய்ய மறுத்தார். இதனால் அவர்களுக்குள் அடிக்கடி தகராறு ஏற்பட்டு வந்தது. இந்தநிலையில் மூத்த மகன் ஆனந்த், நேற்று காலை பைக்கில் மரவன்பட்டி பஸ் நிறுத்தம் சென்றார். அங்கு திலகராணி நின்று கொண்டிருந்தார். அவரை பார்த்ததும் பைக்கை நிறுத்தினார். கையில் கொண்டு வந்த பட்டாக்கத்தியை எடுத்துக்கொண்டு தாயின் அருகில் சென்றார். பின்னர், அவரின் தலைமுடியை பற்றிக்கொண்டு பட்டாக்கத்தியால் கழுத்தை அறுத்தார். இதில், திலகராணி துடிதுடித்து இறந்தார். துண்டித்த தலையை கட்டைப்பையில் போட்டுக்கொண்டு கறம்பக்குடி காவல் நிலையம் சென்றார். அங்கு பைக்கை நிறுத்திவிட்டு காவல் நிலையத்திற்குள் நுழைந்த அவர் டேபிளில் தலையை வைத்து விட்டு, தனது தாயை கொலை செய்துவிட்டதாக கூறி சரண் அடைந்தார். இன்ஸ்பெக்டர் தலையையும், மரவன்பட்டி பஸ் நிறுத்தத்தில் கிடந்த அவரது தலையில்லா உடலையும் மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக புதுக்கோட்டை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தார். மேலும் வழக்குப்பதிவு செய்து ஆனந்த்தை கைது செய்து ஆலங்குடி மாஜிஸ்திரேட் கோர்ட்டில் ஆஜர்படுத்தி புதுக்கோட்ைட சிறையில் அடைத்தார்.

Source: Dinakaran

A father murdered his mother severed head revenge for killing the son of the police in Saran

