அனைத்து ரெயில்களிலும் வை-பை, கேமரா வசதி வழங்கப்படும் – பியூஷ் கோயல்

விரைவில் அனைத்து ரெயில் பெட்டிகளிலும் வை-வை, கண்காணிப்பு கேமராக்கள் வசதி செய்து கொடுக்கப்படும் என மத்திய ரெயில்வேத் துறை மந்திரி பியூஷ் கோயல் தெரிவித்துள்ளார். #PiyushGoyal #CCTVcamerasinTrains #WiFiinTrains

லக்னோ: மத்திய ரெயில்வே துறை மந்திரி பியூஷ் கோயல் உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் லக்னோவில் ஒரு பொது நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்டார். அப்போது அனைத்து ரெயில் பெட்டிகளிலும் வை-வை, கண்காணிப்பு கேமராக்கள் வசதி செய்து கொடுக்கப்படும் என அவர் கூறினார். இதுகுறித்து அவா் கூறியதாவது:- நாட்டின் அனைத்து ரெயில் நிலையங்களையும் சுத்தமானதாகவும், பாதுகாப்பாகவும், அனைத்து வசதிகளும் நிறைந்தவையாகவும் மாற்ற மத்திய அரசு முடிவு செய்துள்ளது. பயணிகளின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்த விரைவில் அனைத்து ரெயில் பெட்டிகளிலும் கண்காணிப்பு கேமராக்கள், வை-பை இணையதள வசதி செய்து கொடுக்கப்படும். மேலும், அதிக செலவு காரணமாக தேஜாஸ் மற்றும் சதாப்தி விரைவு ரெயில்களில் அமைக்கப்பட்டுள்ள எல்.சி.டி. திரைகளை அகற்ற முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. ரேபரேலி ரெயில் பெட்டித் தொழிற்சாலையை உலகிலேயே மிகப்பெரிய தொழிற்சாலையாக மாற்றுவதற்கு ரயில்வே அமைச்சகம் திட்டமிட்டுள்ளது. இவ்வாறு பியூஷ் கோயல் கூறினார். #PiyushGoyal #CCTVcamerasinTrains #WiFiinTrains #RailwayMinister #tamilnews

