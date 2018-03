பிரதமர் நரேந்திர மோடி அரசின் நிர்வாக திறமையின்மையால் நாட்டின் பொருளாதாரம் சீர்குலைந்துவிட்டது: டெல்லி காங்கிரஸ் மாநாட்டில் முன்னாள் பிரதமர் மன்மோகன் சிங், ராகுல் காந்தி குற்றச்சாட்டு

பிரதமர் நரேந்திர மோடி அரசின் நிர்வாக திறமையின்மையால் நாட்டின் பொருளாதாரம் சீர்குலைந்துவிட்டது. ஜம்மு-காஷ்மீர் நிலவரம் நாளுக்கு நாள் மோச மாகி வருகிறது என்று முன்னாள் பிரதமர் மன்மோகன் சிங் தெரி வித்துள்ளார்.

காங்கிரஸின் 2 நாள் மாநாடு டெல்லியில் நேற்று முன்தினம் தொடங்கியது. நிறைவு நாளான நேற்று மன்மோகன் சிங் பேசியதா வது:

கடந்த 2014 மக்களவைத் தேர்தலின்போது பிரதமர் நரேந்திர மோடி வானளா விய அளவுக்கு வாக்குறுதிகளை அள்ளி வீசினார். ஆண்டுக்கு 2 கோடி வேலைவாய்ப்புகள் உருவாக்கப்படும் என்று கூறினார். ஆனால் 2 லட்சம் வேலைவாய்ப்புகளைக்கூட அவர் உருவாக்கவில்லை.

விவசாயிகளின் வருவாய் 2 மடங்காக உயர்த்தப்படும் என்று உறுதியளித்தார். இதற்கு குறைந்தபட்சம் 12 சதவீத பொருளாதார வளர்ச்சியை எட்ட வேண்டும். இது சாத்தியம் இல்லை. கடந்த 4 ஆண்டுகளில் வேளாண் துறை வளர்ச்சி மந்தமான நிலையில் உள்ளது. மோடி அளித்த வாக்குறுதிகள் காற்றில் பறக்கின்றன.

பணமதிப்பு நீக்க நடவடிக்கையாலும் ஜிஎஸ்டி வரியை அவசர கதியால் அமல்படுத்தியதாலும் நாட்டின் பொருளாதாரம் சீர் குலைந்துவிட்டது. இதற்கு மோடி அரசின் நிர்வாகத் திறமையின்மையே காரணம்.

எல்லைகள் பாதுகாப்பாக இல்லை

ஜம்மு-காஷ்மீர் விவகாரத்தை மோடி அரசு திறம்பட கையாளவில்லை. அந்த மாநிலத்தில் நாளுக்கு நாள் நிலைமை மோச மாகி வருகிறது. எல்லைகள் பாதுகாப்பாக இல்லை. இந்தப் பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் அமைதிப் பேச்சுவார்த்தையை நடத்த வேண்டும்.

இவ்வாறு அவர் பேசினார்.

ராகுல் காந்தி விமர்சனம்

கட்சியின் தலைவர் ராகுல் காந்தி தனது நிறைவுரையில் கூறியதாவது:

பொதுத்துறை வங்கிகளில் இருந்து ரூ.33,000 கோடியை கொள்ளையடிப்பவர்களுக்கு மத்தியில் ஆளும் பாஜக அரசு பாதுகாப்பு அளிக்கிறது. வங்கி மோசடி குறித்து நிதியமைச்சர் மவுனம் காக்கிறார். காரணம், அவரும் அவரது மகளும் வங்கி கொள்ளையர்களுடன் தொடர்புடையவர்கள். அவர்களுக்காகப் பணி யாற்றியவர்கள்.

இந்திய பொருளாதாரம் வேக மாக வளர்ச்சி அடைந்து வருவதாக மத்திய அரசு கூறுகிறது. ஆனால் கோடிக்கணக்கான இளைஞர்கள் வேலைவாய்ப்பின்றி தவித்து வருகின்றனர். விவசாயிகள் தற்கொலை செய்து வருகின்றனர். உண்மையான பிரச்சினைகளை மறைத்து மக்களின் கவனத்தை பிரதமர் மோடி திசை திருப்பி வருகிறார்.

தமிழை மாற்ற சொல்வதா?

பாகிஸ்தானுக்குச் செல்லாமல் இந்தியாவை நேசித்த முஸ்லிம் களிடம், இந்த நாடு உங்களுக்கு சொந்தமானது இல்லை என்று பாஜக கூறுகிறது. தமிழர்களிடம் அவர்களின் அழகிய மொழியை மாற்றச் சொல்கிறது. வடகிழக்கு மக்கள் சாப்பிடும் உணவு வகை கள் தங்களுக்கு பிடிக்கவில்லை என்று கூறுகிறது. பெண்கள் முறையாக உடை அணியவில்லை என்றால் அடிப்போம் என்று மிரட்டுகிறது.

அரசுக்கு எதிராக கேள்வி எழுப்பிய கவுரி லங்கேஷ், கல்புர்கி சுட்டுக் கொல்லப்பட்டனர். எங்களை எதிர்த்து யார் கேள்வி கேட்டாலும் கொலை செய்யப்படுவீர் கள் என்று பாஜக எச்சரிக்கிறது. நேர்மையான தொழிலதிபர்கள் மிரட்டப்படுகிறார்கள். விவசாயிகள் எந்த பலனும் இல்லாமல் உழைக்கின்றனர். கொலை வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்டவரை பாஜகவின் தலைவராக அந்த கட்சியினர் ஏற்றுக் கொள்கின்றனர். ஆனால் காங்கிரஸ் கட்சியின் கொள்கைகள் உயர்வானவை, உன்னத மானவை.

மகாபாரத போர்

மகாபாரதத்தில் கவுரவர்களுக்கும் பாண்டவர்களுக்கும் இடையே போர் நடைபெற்றது. கவுரவர்களின் அராஜக ஆட்சி யை எதிர்த்து நீதி, நேர்மைக்காக பாண்டவர்கள் போரிட்டனர்.

அதே பாணியில் தற்போது பாஜகவுக்கும் காங்கிரஸுக்கும் இடையே மகாபாரத போர் நடை பெறுகிறது. கவுரவர்களை போன்று பாஜகவும் ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பும் ஆட்சி, அதிகாரத்துக்காகப் போரிடுகிறார்கள். காங்கிரஸ் உண்மைக்காகப் போரிடுகிறது. இந்திய மக்கள் இந்த உண்மையைப் புரிந்து கொள்வார்கள்.

நாங்கள் மனிதர்கள். சில நேரங்களில் தவறிழைத்துவிடுகிறோம். கடந்த காங்கிரஸ் ஆட்சி மக்களின் எதிர்பார்ப்புகளை பூர்த்தி செய்யவில்லை என்பது உண்மை. ஆனால் பிரதமர் மோடி தன்னை மனிதனாக நினைக்கவில்லை. கடவுளின் அவதாரமாக கருதுகிறார். இவ்வாறு ராகுல் பேசினார்.

