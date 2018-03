ரஷ்ய அதிபர் தேர்தல்: சென்னை தூதரகத்தில் ரஷ்யர்கள் வாக்குப்பதிவு

ரஷ்ய அதிபர் தேர்தலை முன்னிட்டு சென்னையில் அமைக்கப்பட்டிருந்த வாக்குப்பதிவு மையத்தில் ரஷ்யர்கள் பலர் வாக்களித்தனர்.

ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புதினின் பதவிக்காலம் முடிவடைகிறது. இதையடுத்து, புதிய அதிபரை தேர்ந்தெடுப்பதற்கான தேர்தல் நேற்று நடந்தது. இதில் தற்போதைய அதிபர் புதின், செர்கி பாபுரின் (ரஷ்ய அனைத்து மக்கள் யூனியன்), பவெல் குருடினின் (கம்யூனிஸ்ட் கட்சி), விளாடிமிர் சிரினோவ்ஸ்கி (லிபரல் ஜனநாயக கட்சி) உள்ளிட்ட பலர் போட்டியிடுகின்றனர்.

உலகம் முழுவதும் உள்ள ரஷ்யர்கள் அனைவரும் இத்தேர்தலில் வாக்களிக்கும் வகையில், அந்தந்த நாடுகளில் உள்ள ரஷ்ய தூதரகம் வாக்குப்பதிவு மையங்களை அமைத் திருந்தது. தமிழகத்தில் உள்ள ரஷ்யர்கள் வாக்களிக்க வசதியாக சென்னையில் வாக்குப்பதிவு மையம் அமைக்கப்பட்டிருந்தது. திருநெல்வேலி மாவட்டம் கூடங்குளத்திலும் வாக்குப்பதிவு மையங்கள் அமைக்கப்பட்டன. இதில் நூற்றுக்கணக்கான ரஷ்யர்கள் ஆர்வத்தோடு வாக்களித்ததாக சென்னைக்கான ரஷ்ய துணைத் தூதர் செர்ஜி எல்.கோட்டோவ் தெரிவித்துள்ளார்.

Source: The Hindu

