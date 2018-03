மகாராஷ்டிர புத்தாண்டு ‘குடி பட்வா’: ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித்துக்கு முதல்வர் பழனிசாமி வாழ்த்து

மகாராஷ்டிர புத்தாண்டான ‘குடி பட்வா’ திருநாளை முன்னிட்டு ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித்துக்கு முதல்வர் கே.பழனிசாமி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

இதுதொடர்பாக ஆளுநருக்கு அவர் நேற்று அனுப்பிய வாழ்த்துச் செய்தியில், “குடி பட்வா திருநாளையொட்டி உங்களுக்கும், உங்கள் மனைவி, உங்கள் குடும்பத்தினர் அனைவருக்கும் எனது இதயப்பூர்வமான வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

இப்புத்தாண்டு தங்களுக்கும், தங்கள் குடும்பத்தினருக்கும் உடல் ஆரோக்கியத்தையும், மகிழ்ச்சியையும் அளிக்கட்டும். உங்களது ஒவ்வொரு முயற்சியிலும் வளர்ச்சியும், வளமையும் கிடைக்கட்டும்” என்று கூறியுள்ளார்.

இதற்கு நன்றி தெரிவித்து முதல்வருக்கு ஆளுநர் புரோஹித் அனுப்பிய கடிதத்தில், ‘குடி பட்வா’ திருநாளையொட்டி எனக்கும், எனது குடும்பத்தினருக்கும் வாழ்த்து தெரிவித்த தங்களுக்கு நன்றி. அறுவடை முடிந்து நம் குடும்பங்களில் வளமை வந்ததைக் குறிக்கும் வகையில் இப்புத்தாண்டு நாடு முழுவதும் மார்ச் அல்லது ஏப்ரல் மாதத்தில் கொண்டாடப்படுகிறது. இப்புத்தாண்டு அமைதியையும் வளத்தையும் வழங்கட்டும்’ என்று தெரிவித்துள்ளார்.

Source: The Hindu

