ஈரோடு: ஈரோடு மாவட்டம் தயிர்பாளையத்தில் வீட்டில் சிலிண்டர் வெடித்ததில் 3 பேர் உயிரிழந்தனர். சிலிண்டர் வெடித்ததில் தாய் ஜெயமணி, மகள்கள் தனுஷ்யா, பவித்ரா ஆகியோர் உயிரிழந்தனர்.

Source: Dinakaran

English summary

The cylinder exploded near erode from the same family, 3 people killed

