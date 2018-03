உள்மாவட்டங்களில் சில இடங்களில் இன்று மழை பெய்யும்- வானிலை ஆய்வு மையம்

கிழக்கு திசை காற்றில் ஏற்பட்ட வேகம் காரணமாக தமிழகத்தின் உள்மாவட்டங்களில் இன்று (திங்கட்கிழமை) சில இடங்களில் மழை பெய்யும் என்று வானிலை மைய அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

சென்னை: மார்ச் மாதத்தில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை உருவாவது கடினம். ஆனால் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பாக அரபிக் கடல் பகுதியில் கன்னியாகுமரி அருகே உருவாகிய குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை, வலுப்பெற்று காற்றழுத்த தாழ்வுமண்டலமாக மாறியது. இதன் காரணமாக தூத்துக்குடி உள்ளிட்ட தென்மாவட்டங்களில் கடந்த 13-ந்தேதி பலத்த மழை பெய்தது. அதன்பிறகு காற்றழுத்த தாழ்வுமண்டலம் வலு குறைந்தது. இருப்பினும் தமிழ்நாட்டில் சில இடங்களில் மழை பெய்து வருகிறது. இந்த நிலையில் சென்னை வானிலை மைய அதிகாரிகள் கூறியதாவது:- அரபிக்கடல் பகுதியில் நிலவிய காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி வலுஇழந்து அங்கேயே மறைந்துவிட்டது. ஆனால் கிழக்கு திசை காற்றில் ஏற்பட்ட வேகம் மற்றும் வேறுபாடு தென் இந்தியாவில் உள்ளது. இதன் காரணமாக தமிழகத்தில் இன்று (திங்கட்கிழமை) சில இடங்களில் மழை பெய்யும். குறிப்பாக கிருஷ்ணகிரி, சேலம், வேலூர், திருவண்ணாமலை, நாமக்கல், தர்மபுரி, திருப்பூர், ஈரோடு, கரூர், திருச்சி, அரியலூர், பெரம்பலூர், கோவை ஆகிய உள் மாவட்டங்களில் மழை பெய்யும். தென் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் மழை பெய்யும். சென்னையில் மழைக்கு வாய்ப்பில்லை. இவ்வாறு வானிலை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். நேற்று காலை 8.30 மணியுடன் முடிவடைந்த 24 மணிநேரத்தில் பெய்த மழை அளவு வருமாறு:- தென்காசி 7 செ.மீ., ஆயிகுடி 6 செ.மீ., திருபுவனம், பாபநாசம் (நெல்லை மாவட்டம்) , கோவில்பட்டி தலா 5 செ.மீ., ஆண்டிப்பட்டி, செங்கோட்டை தலா 4 செ.மீ., துறையூர், பேச்சிப்பாறை, பெரம்பலூர், தளி தலா 3 செ.மீ., வத்திராயிருப்பு, ஊட்டி, கோத்தகிரி, பெரியகுளம், ஒகேனக்கல், சேத்தியாதோப்பு, கூடலூர் தலா 2 செ.மீ., தேன்கனிக்கோட்டை, பேரையூர், நன்னிலம், சின்னகல்லார், சிவகங்கை, முசிறி, தாத்தையங்கார் பேட்டை, உளுந்தூர்பேட்டை, நாகர்கோவில், உத்தமபாளையம், திருக்கோவிலூர், கிருஷ்ணகிரி, சிதம்பரம், சங்கரன்கோவில், நிலக்கோட்டை, பரமக்குடி, சிவகிரி தலா 1 செ.மீ. மழை பெய்துள்ளது. #tamilnews

Source: Maalaimalar

