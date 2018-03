குற்றவாளிகளை அடையாளம் காண ஆதார் தகவல்களை பயன்படுத்த ராஜஸ்தான் போலீஸார் திட்டம்

குற்றவாளிகளை அடையாளம் காண ஆதார் தகவல்களைப் பயன்படுத்த ராஜஸ்தான் போலீஸார் முடிவு செய்துள்ளனர்.

இதுகுறித்து ராஜஸ்தான் மாநில குற்ற ஆவணப் பிரிவு போலீஸ் சூப்பிரண்டென்ட் பங்கஜ் சவுத்ரி கூறியதாவது:

மாநில தகவல் தொழில்நுட்பத் துறையிடம் 1,000 பயோ மெட்ரிக் இயந்திரங்களைக் கோரியிருக்கிறோம். இந்த இயந்திரங்கள் காவல் நிலையங்களில் வைக்கப்படும். குற்றவாளிகளின் விரல் ரேகைகள் இதன்மூலம் எடுக்கப்பட்டு அவர்களது ஆதார் விவரங்கள் சரிபார்க்கப்படும். இதன்மூலம் குற்றவாளிகளை எளிதில் அடையாளம் காண முடியும்.

பல்வேறு வழக்குகளில் குற்றவாளிகளையும் சந்தேகத்துக்குரியவர்களையும் போலீஸார் பிடிக்கின்றனர். ஆனால், சில நேரங்களில் குற்றவாளிகள் தங்களது அடையாள விவரங்களைத் தவறாகக் கூறி திசை திருப்பி விடுகின்றனர். அவர்களது அடையாளத்தை ஆதார் விவரங்களோடு ஒப்பிடுவதன் மூலம் உறுதிப்படுத்த முடியும். இவ்வாறு பங்கஜ் சவுத்ரி கூறினார்.

Source: The Hindu

English summary

Aadhaar to identify criminals use the information the police project in Rajasthan

Aadhaar to identify criminals use information Rajasthan police have decided.

