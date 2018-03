முதியோருக்கு எதிரான குற்றச்செயல்களில் மகாராஷ்டிரா, மத்திய பிரதேசம் முன்னிலை: 3-வது இடத்தில் தமிழ்நாடு

நாடு முழுவதும் முதியவர்களுக்கு எதிரான குற்றச்செயல்களில் மகாராஷ்டிரா, மத்தியபிரதேசம் ஆகிய 2 மாநிலங்கள் 40 சதவீதத்துடன் முன்னிலை வகிக்கின்றன. தமிழ்நாடு 3-ம் இடத்தில் உள்ளது.

இதுதொடர்பாக மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:

நாடு முழுவதும் கடந்த 2014-ல் முதியவர்களுக்கு எதிராக நிகழ்ந்த குற்றச்செயல்கள் தொடர்பாக 18,714 வழக்குகள் பதிவாகி உள்ளன. இதில் 39.64 சதவீதம் (7,419) மகாராஷ்டிரா, மத்தியபிரதேசத்தில் மட்டுமே பதிவாகி உள்ளன. 2015-ல் பதிவான 20,532 வழக்குகளில் 39.04 சதவீதம் இந்த 2 மாநிலங்களில் மட்டுமே பதிவாகி உள்ளன. 2016-ல் பதிவான 21,410 வழக்குகளில் இந்த 2 மாநிலங்களின் பங்கு 40.03 சதவீதமாக உள்ளது.

தனித்தனியாக பார்க்கும்போது, மகாராஷ்டிரா முதலிடத்தில் உள்ளது. இங்கு முதியவர்களுக்கு எதிராக 2014-ல் 3,981 (21.27%), 2015-ல் 4,561 (22.21%), 2016-ல் 4,694 (21.92%) குற்றச்செயல்கள் நடந்துள்ளதாக வழக்குகள் பதிவாகி உள்ளன.

முதியவர்களுக்கு எதிரான குற்றச்செயல்கள் சார்ந்த வழக்குகள் அதிகம் பதிவாகி உள்ள மாநிலங்கள் பட்டியலில், மத்தியபிரதேசம் 2-ம் இடத்திலும் தமிழ்நாடு, ஆந்திரா மற்றும் தெலங்கானா ஆகிய மாநிலங்கள் அடுத்தடுத்த இடங்களிலும் உள்ளன. டெல்லி 7-ம் இடத்தில் உள்ளது.

2014 முதல் 2016 வரை உத்தராகண்ட், அசாம், அருணாச்சல், நாகாலாந்து மாநிலங்களில் 10-க்கும் குறைவான வழக்குகளே பதிவாகி உள்ளன. அதேநேரம் காஷ்மீர் மாநிலத்தில் முதியவர்களுக்கு எதிராக குற்றச்செயல் நடந்ததாக ஒரு வழக்கு கூட பதிவாகவில்லை. இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது. – பிடிஐ

Source: The Hindu

