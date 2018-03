ஈரோடு: சிலிண்டரை வெடிக்க வைத்து தாய், மகள்கள் தற்கொலை

ஈரோடு: கோபிசெட்டிபாளையம் அருகே தாய் மற்றும் அவரது 2 மகள்கள் சமையல் கேஸ் சிலிண்டரை வெடிக்க வைத்து தீக்குளித்து தற்கொலை செய்துகொண்டுள்ளார். சித்தோட்டை அடுத்த தயிர்பாளையம் கிராமத்தில் இந்த சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது. சிலிண்டரை வெடிக்க வைத்து தாய் ஜெயமணி, மகள்கள் தனுஷ்யா, பவித்ரா ஆகியோர் தற்கொலை செய்து கொண்டனர். கணவர் ராஜா வயலுக்கு சென்றிருந்த நேரத்தில் மகள்களுடன் தாய் ஜெயமணி சிலிண்டரை வெடிக்க வைத்து தற்கொலை செய்து கொண்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. முன்னதாக சிலிண்டர் வெடித்து மூவரும் உயிரிழந்ததாக தகவல் வெளியானது. இதனையடுத்தே இது தற்கொலை என்று தெரியவந்தது. சம்பவ இடத்திற்கு வந்த போலீசார் உயிரிழந்த மூவரின் உடல்களை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். தற்கொலைக்கான காரணம் குறித்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர்.

Source: OneIndia

English summary

Erode: to keep the cylinder burst mother, daughter committed suicide

Gopichettipalayam in erode: his mother and 2 daughters near cooking gas cylinder exploded and set himself alight