மதுரை, உத்தமபாளையத்தில் ஜல்லிக்கட்டு கோலாகலம் : காளைகள் முட்டி 107 பேர் படுகாயம்

மதுரை / உத்தமபாளையம்: கோயில் திருவிழாவையொட்டி மதுரை, உத்தமபாளையத்தில் நடந்த ஜல்லிக்கட்டில் காளைகள் முட்டியதில் 107 பேர் காயமடைந்தனர். மதுரை, பழங்காநத்தத்தில் ஊர்காவல் சாமி திருவிழாவையொட்டி நேற்று ஜல்லிக்கட்டு நடைபெற்றது. மதுரை, திண்டுக்கல், சிவகங்கை, தேனி, திருச்சி, புதுக்கோட்டை மாவட்டங்களில் இருந்து 484 காளைகள் பங்கேற்றன. 479 மாடுபிடி வீரர்கள் கலந்து கொண்டனர். முன்னதாக, பரிசு ெபாருட்களை கோயிலில் வைத்து சிறப்பு பூஜை நடத்தினர். தொடர்ந்து மதுரை கலெக்டர் வீரராகவராவ் முன்னிலையில் மாடுபிடி வீரர்கள் உறுதிெமாழி எடுத்து கொண்டனர். அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ ஜல்லிக்கட்டை துவக்கி வைத்தார். வாடிவாசல் வழியாக முதலில் கிராமத்தின் மரியாதை காளைகள் அவிழ்த்து விடப்பட்டன. பின்னர் ஜல்லிக்கட்டு காளைகள் அவிழ்த்து விடப்பட்டன. வாடிவாசலில் இருந்து சீறிப்பாய்ந்த காளைகளை வீரர்கள் ஆர்வமுடன் எதிர்கொண்டு அடக்கினர். சில காளைகள் களத்தில் நின்று விளையாடி வீரர்களை கலங்கடித்தது. வெற்றி பெற்ற மாடுபிடி வீரர்களுக்கும், காளைகளுக்கும் சைக்கிள், அண்டா, கட்டில், பீரோ, பானை உள்ளிட்ட பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன.

காளைகள் முட்டியதில் வீரர்கள், பார்வையாளர்கள் உள்பட 52 பேர் காயமடைந்தனர். இவர்களுக்கு தற்காலிக மருத்துவ முகாம்களில் சிகிச்சையளிக்கப்பட்டது. படுகாயமடைந்த 6 பேர் மதுரை அரசு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டனர். ஜல்லிக்கட்டு போட்டியை மதுரை மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் இருந்து வந்திருந்த ஆயிரக்கணக்கான பொதுமக்கள் கண்டுரசித்தனர். மதுரை துணைகமிஷனர் சசிமோகன் தலைமையில் 500க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர். உத்தமபாளையம்: தேனி மாவட்டம், உத்தமபாளையம் அருகே பல்லவராயன்பட்டியில் ஏழை காத்தம்மன் வல்லடிக்காரசாமிகள் திருவிழாவையொட்டி நேற்று ஜல்லிக்கட்டு நடந்தது. கலெக்டர் பல்லவி பல்தேவ் துவக்கி வைத்தார். 590 காளைகள், 314 மாடுபிடி வீரர்கள் பங்கேற்றனர். காளைகள் முட்டிதியல் வீரர்கள், பார்வையாளர்கள் உள்பட 55 பேர் காயமடைந்தனர். படுகாயமடைந்த 10 பேர் தேனி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர்.

Source: Dinakaran

