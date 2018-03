கொட்டாம்பட்டி அருகே அரசு பள்ளிக்கு சீர் வரிசை : கிராமமக்கள் அசத்தல்

மேலூர்: அரசு பள்ளி ஆண்டு விழாவின் போது பள்ளிக்கு தேவையான பொருட்களை சீர் வரிசையாக கொண்டு வந்து கொடுத்து கிராம மக்கள் அசத்தினர். கொட்டாம்பட்டி அருகே ஓட்டக்கோவில்பட்டியில் அரசு நடுநிலைப் பள்ளி உள்ளது. இப்பள்ளியின் ஆண்டு விழா நேற்று முன்தினம் நடைபெற்றது. பள்ளி தலைமை ஆசிரியை சாந்தி தலைமை வகித்தார். முன்னதாக பள்ளி மாணவர்களுக்கான விளையாட்டு போட்ட ிகள் நடைபெற்றது. இதனை தொடர்ந்து நடந்த ஆண்டு விழாவில் விளையாட்டு போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டது. தொடர்ந்து மாணவ, மாணவியரின் கலை நிகழ்ச்சிகள், தனித்திறன் போட்டிகள் நடைபெற்றது. விழா நடந்து கொண்டிருந்த போது ஓட்டக்கோவில்பட்டி கிராமமக்கள் பள்ளிக்கு தேவையான தண்ணீர் கேன்கள், நாற்காலிகள், மின்விசிறி என ரூ.30 ஆயிரம் மதிப்புள்ள சீர் வரிசைகள் பொருட்கள் மற்றும் பணமுடிப்பாக ரூ.15 ஆயிரமும் தலைமை ஆசிரியையிடம் கொடுத்தனர். இந்நிகழ்ச்சியில் வட்டார வளமைய மேற்பார்வையாளர் சுப்பையா, உதவி தொடக்க கல்வி அலுவலர்கள் முத்துகுமரன், அழகுமீனா, சிறப்பு பயிற்றுநர் பாண்டி, கல்வி குழு தலைவர்கள், பள்ளி மேலாண்மை குழு தலைவர்கள், ஆசிரியர்கள், பெற்றோர்கள், மாணவர்கள், கிராம மக்கள் திரளாக கலந்து கொண்டனர். தங்கள் கிராமத்தில் செயல்படும் பள்ளிக்கு தங்களால் இயன்ற பொருட்களை சீர் வரிசையாக கிராம மக்கள் கொடுத்து மற்ற கிராமங்களுக்கு முன் மாதிரியாக திகழ்ந்துள்ளனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Near the Government school uniform order: kottampatti re-established greats

During the celebration, melur: Government school year school materials required to maintain row gave the village and brought