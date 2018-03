ஆலங்குடி பகுதியில் பராமரிப்பின்றி வறண்டு வரும் நீர்நிலையால் விவசாயம் பாதிக்கும் அபாயம்

ஆலங்குடி: ஆலங்குடி தாலுகாவைச் சுற்றியுள்ள கிராம பகுதிகளில் பராமரிப்பு இல்லாமல் வறண்டு வரும் கண்மாய்கள் மற்றும் குளங்களால் விவசாயம் கடுமையாக பாதிக்கப்படும் சூழ்நிலை உருவாகியுள்ளது. புதுக்கோட்டை மாவட்டத்திற்குட்பட்ட பல்வேறு கிராமங்களில் பெரிய, சிறிய கண்மாய்கள் மற்றும் குளங்கள் விவசாயிகளால் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இந்நிலையில், ஆலங்குடி தாலுகாவை சுற்றியுள்ள கிராம பகுதிகளில் 100க்கும் மேற்பட்ட பெரிய பாசன கண்மாய்களும், 50க்கும் அதிகமாக சிறுபாசன குளங்களும், 20க்கும் மேற்பட்ட குளங்கள் நேர்த்தி கடனுக்காக பக்தர்கள் பயன்படுத்தும் கோயில் குளங்களாகவும் உள்ளன. பாசன கண்மாய்களை பொதுப்பணிதுறையினரும், சிறிய கண்மாய்கள், குளங்களை ஊராட்சி நிர்வாகமும் பராமரித்து வருகின்றனர். பொதுப்பணித் துறை பராமரிப்பில் உள்ள ஒரு சில கண்மாய்களும், கிராம பகுதிகளில் உள்ள சிறிய கண்மாய்கள், குளங்கள் போன்றவை தூர் வாரப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும் பாசனத்திற்காக பயன்படுத்தப்படும் பெரிய பாசன கண்மாய்கள் கடந்த 10 வருடங்களுக்கு மேலாக தூர்வாரப்படாமல் உள்ளது. ஊராட்சி நிர்வாகத்தின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள சிறிய கண்மாய்களும், குளங்களும் 75 சதவீதம் பராமரிப்பு இல்லாமல் உள்ளது. இதனால் மழை காலங்களில் போதுமான மழைநீரை சேகரித்து வைக்க முடியவில்லை. இதுதவிர பல குளங்களில் தடுப்புச்சுவர் இல்லாததால் சேகரிக்கப்பட்ட மழைநீரும் பயனில்லாமல் வீணாகி வருகிறது. ஆலங்குடி தாலுகாவிற்குட்பட்ட கல்லாலங்குடியில் 165 ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் பெரியகுளம் உள்ளது. மழை காலங்களில் திருவரங்குளம், வம்பன், கோவிலூர் ஆகிய பகுதிகளில் இருந்து அம்புலி ஆறு வழியாக மழைநீர் இக்குளத்தை சென்றடையும். இதில் உள்ள தண்ணீர் 7 மடைகள் வழியாக விவசாயத்திற்கு திறந்து விடப்படும். இதனால் பள்ளத்திவிடுதி, ஆலங்காடு, சூரன்விடுதி, வெள்ளாகுளம், கொத்தமங்கலம் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் உள்ள சுமார் ஆயிரம் ஏக்கர் நிலத்தில் விவசாயம் செய்யப்படும். மேலும் அப்பகுதிகளில் உள்ள சிறிய குளங்கள், கண்மாய்கள், கிணறு மற்றும் ஆழ்குழாய் கிணறுகளில் நீர்மட்டம் உயர்ந்து விடும். இதனால் அப்பகுதிகளில் விவசாயிகள் தண்ணீர் தட்டுப்பாடின்றி நெல், வாழை, கரும்பு, பூக்கள், மற்றும் காய்கறி வகைகள் பயிரிட்டு வந்தனர். இந்நிலையில் கடந்த 7 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக இப்பகுதியில் மழை இல்லாமல் போனதால் ஆழ்குழாய் கிணறுகள் கூட வற்றத்தொடங்கியது. இதனால் மழைநீரை தேக்கி வைக்கும் பெரியகுளம் பராமரிப்பின்றி கருவேல மரங்கள் நிறைந்து அடர்ந்த காடாக மாறியது. மேலும், தண்ணீரை தேக்கி வைக்கும் மதகுகள் உடைந்தும் காணப்படுகிறது. இதனால் விவசாயம் முற்றிலும் பாதிக்கப்பட்டது. எனவே மழை காலங்களில் மழைநீரை சேமிக்க பெரியகுளத்தை சீரமைக்க வேண்டும் என்று அப்பகுதி விவசாயிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் ஆலங்குடி தாசில்தார் மற்றும் கலெக்டரிடம் மனு கொடுத்தனர். ஆனால் எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை என்று குற்றம்சாட்டுகின்றனர். இதுகுறித்து இந்திய கம்யூனிஸ்ட் மாவட்ட செயலாளர் மாதவன் கூறுகையில், மழை காலத்தில் கண்மாய்கள், குளங்களை விவசாயிகள் விவசாயத்திற்கு பயன்படுத்தி வந்தநிலையில், தற்போது பல பெரிய கண்மாய்கள், குளங்கள் பராமரிப்பு இல்லாததால் கருவேலமரங்கள் சூழ்ந்துள்ள நிலையில் பயனற்று கிடக்கின்றன. இதனால் மழை காலங்களில் தண்ணீரை சேமித்து வைக்க முடியவில்லை. இதனால், விவசாயம் முற்றிலும் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பகுதிகளில் உள்ள நீர்நிலைகளை தூர்வார மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். மேலும், கல்லாலங்குடியில் 165 ஏக்கர் நிலப்பிரப்பில் உள்ள பெரிய குளத்தில் உள்ள கருவேல மரங்களை அகற்றவும், மேலும், மாவட்டத்தில் நடப்பட்டுள்ள யூக்களிப்ட்ஸ் மரங்களை அகற்றவும் மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றார்.

Source: Dinakaran

