கோவை: கோவை மத்திய சிறையில் இருந்த தண்டனை கைது பால்ராஜ் என்பவர் உடல்நலக்குறைவால் உயிரிழந்துள்ளார். கோவை அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட பால்ராஜ் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார்.

Source: Dinakaran

English summary

If a prisoner in the central prison, Coimbatore illness deaths

Coimbatore: Coimbatore Central was in jail sentences if arrested paulraj Serah illness has died. The Government of the expression tree