விஸ்வ இந்து பரிஷத்தின் ரதயாத்திரையை எதிர்த்து பேரவையில் இன்று எம்.எல்.ஏ.க்கள் கவன ஈர்ப்பு தீர்மானம்

சென்னை: விஸ்வ இந்து பரிஷத்தின் ரதயாத்திரையை தமிழகத்தில் அனுமதிக்க கூடாது என சட்டப்பேரவையில் இன்று எம்.எல்.ஏ.க்கள் தனியாரசு, கருணாஸ், தமிமுன் அன்சாரி ஆகியோர் கவன ஈர்ப்பு தீர்மானம் கொண்டு வர முடிவு செய்துள்ளனர். கேரளாவில் இருந்து தமிழகத்திற்கு ரதம் வரவுள்ள நிலையில் தீர்மானத்தை கொண்டு வர எம்.எல்.ஏ.க்கள் முடிவு செய்துள்ளனர்.

Source: Dinakaran

English summary

