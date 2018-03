விரும்பாத இடத்தில் இருக்க எனக்கு விருப்பம் இல்லை – நாஞ்சில் சம்பத் டுவிட்டர் பதிவு

என்னை விரும்பாத இடத்தில் இருக்க விருப்பம் இல்லை. அதனால் தான் வெளியேறினேன் என்று நாஞ்சில் சம்பத் தனது ‘டுவிட்டர்’ பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில் கூறி உள்ளார். #NanjilSampath

சென்னை: டி.டி.வி.தினகரனின் நெருங்கிய ஆதரவாளராக இருந்து வந்த நாஞ்சில் சம்பத், நேற்று முன்தினம் அவரது அணியை விட்டு விலகுவதாக திடீரென அறிவித்தார். இதற்கு பதில் அளித்து டி.டி.வி.தினகரனும் பேட்டி அளித்திருந்தார். அதில், ‘அண்ணாவையும், திராவிடத்தை அவமதிக்கவில்லை. நாஞ்சில் சம்பத் விலகியது வருத்தம் அளிக்கிறது’, என்று கூறியிருந்தார். இந்தநிலையில் நாஞ்சில் சம்பத் தனது ‘டுவிட்டர்’ பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில் கூறியிருப்பதாவது:- இன்னல் சூழ்ந்த காலகட்டத்தில் டி.டி.வி.தினகரனுக்கு துணை நின்றேன். தோள் கொடுத்தேன். அநியாயமாக அவர் பழி வாங்கப்பட்டப் பொழுது அவருக்கு பக்கபலமாகவும், தக்க துணையாகவும் இருக்க தீர்மானித்தேன். டி.டி.வி.தினகரனை சிகரத்திற்குக் கொண்டுச்செல்ல என் சிறகுகளை நான் அசைத்தேன். ஆனால் ஒரு ராஜாளிப் பறவை காலுக்கு கீழே சிக்கிய புழுவை பார்ப்பதை போன்றுதான், என்னை பார்த்தார்கள். என்னை விரும்பாத இடத்தில் இருக்க விருப்பம் இல்லை. அதனால் தான் கவலையோடு வெளியேறினேன். இவ்வாறு அவர் கூறியுள்ளார். #NanjilSampath #tamilnews

Source: Maalaimalar

