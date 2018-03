கிணத்துக்கடவு பகுதியில் வறட்சியால் கால்நடை தீவனங்களுக்கு தட்டுப்பாடு

கிணத்துக்கடவு: கிணத்துக்கடவு பகுதியில் வறட்சியின் காரணத்தால் கால்நடைகளுகக்கு தீவனங்கள் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது, இதனால் விவசாயிகள் வேதனை அடைந்துள்ளனர். கிணத்துக்கடவு பகுதியில் ஆடுகள், மாடுகள் வளர்ப்போர் எண்ணிக்கை அதிகம், கடந்த இரண்டு ஆண்டாக பருவமழை சரிவர பெய்யாததால் தீவனங்களுக்கு பற்றாக்குறை ஏற்பட்டுள்ளது. விவசாய நிலங்களில் பயிரிடப்பட்ட தக்காளி செடிகளையும், தட்டப்பயிர், கடலை செடிகளையும் கால்நடைகளுக்கு தீவனமாக கொடுத்து வந்தனர். தற்போது தட்டுப்பாடு அதிகாரித்துள்ளதால், கால்நடைகளுக்கு பனை ஓலைகளை வெட்டி தீவனமாக அளித்து வருகின்றனர். வைக்கோல், தட்டுகளின் விலையும் அதிகமானதால், கால்நடைகளை வளர்க்கும் விவசாயிகள் மிகவும் வருத்தம் தெரிவித்துள்ளனர்.

Source: Dinakaran

In the area of animal feed to drought kinathukadavu shortages

Because of the drought in the region: kinathukadavu kinathukadavu kalnadaikalugaku shortage of fodder in accordance with