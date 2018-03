மத்திய அரசை நிர்ப்பந்திக்க தமிழக அரசுக்கு நல்ல சந்தர்ப்பம்- வைகோ

காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைப்பது தொடர்பாக மத்திய அரசை நிர்ப்பந்திக்க தமிழக அரசுக்கு நல்ல சந்தர்ப்பம் கிடைத்துள்ளதாக வைகோ கூறியுள்ளார். #CauveryIssue

வேலூர்: ம.தி.மு.க. பொதுச்செயலாளர் வைகோ வேலூரில் நிருபர்களுக்கு பேட்டியளித்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:- காவிரி நடுவர்மன்றம் தமிழகத்துக்கு ஒருபாதுகாப்பை ஏற்படுத்தி தந்துள்ளது. காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்கப்பட்டால் கர்நாடகத்தின் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப அணைகள் கட்டமுடியாது. காவிரியின் முழு பொறுப்பும் வாரியத்திற்கு சென்றுவிடும். இத்தனை ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தமிழகத்திற்கு நல்ல பாதுகாப்பு கிடைத்துள்ளது. இதில் மோடி திட்டமிட்டு சதிசெய்துள்ளார். தமிழ்நாட்டை வேளாண்மை மண்டலமாக அமைக்க கோரிக்கை வைக்கிறோம், ஆனால் பெட்ரோலிய பொருட்களின் மண்டலமாக அறிவிக்கின்றனர். ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டம், நியூட்ரினோ திட்டம் வேண்டாம் என்கிறோம், ஆனால் அந்த திட்டத்திற்கான வேலைகள் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. அ.தி.மு.க.வுக்கு 37 எம்.பி.க்கள் உள்ளனர். அவர்களின் ஆதரவை வைத்துதான் மோடி ஆட்சியை ஓட்டவேண்டும். ஆனால் நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தை நீங்கள் ஆதரிப்பீர்கள் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கவில்லை. நீங்கள் ஆதரிக்கவும் மாட்டீர்கள். உங்கள் கட்சியிலேயே பலபிரச்சனைகள் உள்ளது. அதனால் மத்திய அரசை எதிர்க்க தமிழக அரசால் முடியாது. தி.மு.க. செயல்தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் வற்புறுத்தலின்பேரில்தான் அனைத்துக்கட்சி கூட்டம் கூட்டப்பட்டது. இந்த கூட்டத்தில் பிரதமரை சந்திக்க தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. ஆனால் 7½ கோடி தமிழர்களின் பிரதிநிதிகளை சந்திக்க பிரதமர் மறுத்துவிட்டார். இப்படிப்பட்ட பிரதமரை நான் இதுவரை பார்த்ததில்லை. தமிழக அரசு, மத்திய அரசுக்கு கோரிக்கைவைக்கவேண்டும். அதாவது எங்களுடைய ஆதரவு இருந்தால்தான் உங்கள் ஆட்சி நீடிக்கும், எனவே நாங்கள் உங்களுக்கு ஆதரவு அளிக்கிறோம். எங்களுக்கு காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்கவேண்டும். ஹைட்ரோ கார்பன், நியூட்ரினோ திட்டம், நீட் தேர்வு தேவையில்லை என வலியுறுத்த வேண்டும். அதற்கு இது ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பம். நீங்கள் மீண்டும் முதல்வராக வாய்ப்பு கிடையாது, தமிழ்நாட்டுக்கு நல்லதுசெய்ய வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது. அதை பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். திராவிட நாடு தொடர்பாக தி.மு.க. செயல் தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் கூறிய கருத்தே என்னுடைய கருத்தாகும். இவ்வாறு அவர் கூறினார். #tamilnews

