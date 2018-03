தொடர் மழையால் நீர்வரத்து அதிகரிப்பு : ராமநதி அணை நீர்மட்டம் 43 அடியாக உயர்வு

கடையம்: மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையில் பெய்த தொடர் மழையால் நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளதால் கடையம் ராமநதி அணையின் நீர்மட்டம் 43 அடியாக உயர்ந்தது. இதனால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சியடைந்தனர். மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையில் கடந்த சில தினங்களாக பெய்த கனமழையால் தண்ணீரின்றி வறண்டுகிடந்த கடையம் ராமநதி அணைக்கு தண்ணீர் வரத் துவங்கியது. 84 அடி முழு கொள்ளளவு கொண்ட ராமநதி அணையின் மூலம் 5 ஆயிரம் ஏக்கர் விளைநிலங்கள் பாசனம் பெறும் நிலையில் அணைக்கு வரும் தலைமலை நீரோடையில் நீர்வரத்து அதிகரிப்பால் அணையின் நீர்மட்டம் ஒரே நாளில் கிடுகிடுவென உயர்ந்தது. நேற்று காலை நிலவரப்படி அணைக்கு வினாடிக்கு 55 கன அடி தண்ணீர் வரத்து உள்ள நிலையில் வினாடிக்கு 5 கன அடி வீதம் தண்ணீர் வெளியேற்றப்பட்டது. இவ்வாறு தொடர்மழையால் தண்ணீர் வரத்து அதிகரிப்பால் அணையின் நீர்மட்டம் 43 அடியாக உயர்ந்துள்ளது. இதில் 27 அடிக்கு மணல், கல் உள்ளிட்ட பொருட்கள் ஆக்கிரமித்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. கோடை நெருங்கும் வேளையில் தற்போது பெய்துள்ள கனமழை விவசாயிகளையும், மக்களையும் மத்தியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

Source: Dinakaran

English summary

Continuous rains increase the water level in the dam: ramanathi by inflow increase of 43 ft

Kadayam: heavy rains in the Western Ghats by the continuous rains have increased because of the inflow of kadayam ramanathi dam you