வனவிலங்குகளின் தாகம் தணிக்க வனப்பகுதி தொட்டிகளில் தண்ணீர் நிரப்பும் பணி தீவிரம்

தர்மபுரி: தர்மபுரி மாவட்டத்தில், வனவிலங்குகளின் தாகம் தணிக்கும் வகையில், வனப்பகுதியில் உள்ள தொட்டிகளில் தண்ணீர் நிரப்பும் பணியில், வனத்துறையினர் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர். தர்மபுரி மாவட்டத்தில் 1.65 லட்சம் ஹெக்டரில் வனப்பரப்பு உள்ளது. தர்மபுரி வனக்கோட்டத்தின் கட்டுப்பாட்டில் பென்னாகரம், பாலக்கோடு மற்றும் ஒகேனக்கல் வனப்பகுதிகளில் யானை, மான், சிறுத்தை, காட்டெருமை உள்ளிட்ட வனவிலங்குகள் நடமாட்டம் அதிகளவில் உள்ளது. இப்பகுதிகளில் உணவு, குடிநீர் தேவையை பூர்த்தி செய்யும் வகையில், வனத்துறை சார்பில் தீவனத்தோட்டம் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. வனப்பகுதிகளில் கசிவுநீர் குட்டை, தடுப்பணை கட்டப்பட்டுள்ளது. இந்த நீர் தேக்கங்களில் நிரப்பப்படும் தண்ணீரை யானைகள், மான்கள் உள்ளிட்ட வனவிலங்குகள் குடிக்கின்றன.

தற்போது கோடைக்காலம் துவங்கி விட்டதால், யானைகள் உள்ளிட்ட விலங்குகள் உணவு மற்றும் தண்ணீர் தேடி, வனப்பகுதியை விட்டு வெளியே வருகிறது. விலங்குகளின் உணவு தேவையை பூர்த்தி செய்யும் பொருட்டு, யானைகள் விரும்பும் உப்பு கட்டிகள் உள்ளிட்டவை யானைகள் வரும் பகுதியில் வைக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும், உயர் அலுவலர்களின் அறிவுரை மற்றும் விவசாயிகளின் நலன் கருதி பாலக்கோடு, பென்னாகரம் மற்றும் ஒகேனக்கல் ஆகிய வனப்பகுதிகளில் 25 முதல் 30 யானைகள் நடமாட்டம் உள்ளதால், யானைகளின் தண்ணீர் தேவையை பூர்த்தி செய்ய சின்னாறு ஆற்றுப்படுகைகளில் குழிகள் வெட்டப்பட்டுள்ளது. இதில் உள்ள தண்ணீரை யானைகள் குடித்து வருகிறது. ஏற்கனவே கட்டப்பட்ட தண்ணீர் தொட்டிகளில், டிராக்டர் மூலம் வனத்துறையால் தண்ணீர் நிரப்பப்பட்டு வருகிறது. எதிர்வரும் கோடைக்காலத்தை கருத்தில் கொண்டு, இந்நிதியாண்டில் பாலக்கோடு சரகம் (மொரப்பூர் காப்புக்காடுகளிலும்), பென்னாகரம் சரகம் (பதனவாடி காப்புக்காட்டிலும்) மற்றும் ஒகேனக்கல் சரகம் (பென்னாகரம் காப்புக்காடு) ஆகிய மூன்று இடங்களில் மொத்தம் 13.50 லட்சம் செலவில் மூன்று வனத்துறை சார்பில் குளங்கள் கட்டப்பட்டுள்ளன. இதன் கொள்ளளவு 1 லட்சம் லிட்டராகும். இந்த குளங்கள், சூரிய சக்தியால் இயங்கும் மின்மோட்டார் மூலம் தண்ணீர் நிரப்பப்படுவதால், ஆண்டு முழுவதும் வற்றாத தண்ணீர் வனவிலங்குகளுக்கு பயன்படும் வகையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து வனத்துறை அதிகாரிகள் கூறுகையில், ‘கோடை காலம் தொடங்கிய நிலையில் வனத்தில் உணவு, குடிநீர் தட்டுப்பாடு போக்கும் வகையில், முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. உணவு, தண்ணீர் தேடி யானைகள் சாலையில் உலாவுகின்றன. இந்த நேரத்தில் வனப்பகுதி சாலையில் தனியாக வாகன ஓட்டிகள் செல்ல வேண்டாம். ஒரு குழுவாக சேர்ந்து வாகனங்களில் செல்லுவது நல்லது. இருந்தாலும் ஒகேனக்கல், பென்னாகரம், அஞ்செட்டி வனச்சாலைகளில், வனத்துறையினர் வாகன ஓட்டிகளை எச்சரிக்கை செய்யும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்,’ என்றனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Wild animals in the forest of thirst tub filled with water and the work intensity

Dharmapuri: thirst of wild animals, in Dharmapuri district, Sophie found in bins in the forest