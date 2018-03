தமிழ் மொழியை பாஜக அழிக்க நினைக்கிறதா?: அமைச்சர் ஜெயக்குமார் பதில்

தமிழ் மொழியை பாஜக அழிக்க நினைக்கிறது என ராகுல் காந்தி எழுப்பிய குற்றச்சாட்டுக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் ஜெயக்குமார், உலகம் தோன்றியபோதே தோன்றிய தமிழ் மொழியை யாராலும் அழிக்க முடியாது என பதிலளித்தார்.

“சென்னை பட்டினப்பாக்கத்தில் இன்று (திங்கள் கிழமை) செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய பல்வேறு கேள்விகளுக்கு பதிலளித்து பேசிய அமைச்சர் ஜெயக்குமார் கூறியதாவது:

“கே.சி.பழனிச்சாமி விவகாரத்தில் கட்சியின் கொள்கையை மீறும் விதத்தில் பேசியதால்தான், அவர் கட்சியிலிருந்து நீக்கம் செய்யப்பட்டார். கட்சியின் விதியை மீறி பேசினால் மாலையா போட முடியும்? மொட்டை தலைக்கும் முழங்காலுக்கும் முடிச்சுப் போடக் கூடாது.

மத்திய அரசுக்கு அழுத்தம் தந்து காவிரி மேலாண்மை வாரியம் மற்றும் ஒழுங்காற்றுக் குழு ஆகியவற்றை அமைத்தே தீருவோம்” என தெரிவித்தார்.

மேலும், தமிழ் மொழியை பாஜக அழிக்க நினைக்கிறது என ராகுல் காந்தி எழுப்பிய குற்றச்சாட்டு குறித்து செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு, உலகம் தோன்றியபோதே தோன்றிய தமிழ் மொழியை யாராலும் அழிக்க முடியாது என அமைச்சர் ஜெயக்குமார் பதிலளித்தார்.

Source: The Hindu

English summary

Tamil language is thought to destroy the BJP? the answer: Minister Jeyakumar

Tamil language is thought to destroy the BJP had raised allegations that Rahul Gandhi Ministers replied to jayakum