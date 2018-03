ஈரோடு அருகே வீட்டில் மர்மமான முரையில் இறந்த தாய், மற்றும் இரு மகள்கள் : போலீசார் விசாரணை

ஈரோடு : ஈரோடு மாவட்டம் சித்தோடு அருகே வீட்டில் மர்மமான முரையில் தீப்பிடித்தது தாய் மற்றும் இரு மகள்கள் உயிரிழந்த சம்பவம் தொடர்பாக போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். சித்தோடு அருகே தயிர்பாளையம் பகுதியை சேர்ந்தவர் ராஜு விவசாயியான இவர் இன்று அதிகாலை தமது விளைநிலத்தை பார்வையிடச் சென்றுவிட்டார். இவரது மனைவி ஜெயமணி, கல்லூரியில் படிக்கும் மூத்த மகள் தனுஷ்யா, 7 வயது மகள் பவித்ரா ஆகியோர் வீட்டில் உறங்கிக்கொண்டிருந்தனர். காலை 7மணி அளவில் அவர்களது வீட்டிற்குள் புகை வருவதை கண்ட பொதுமக்கள் தீயணைப்புத்துறைக்கு கவுண்டபாடி காவல்துறைக்கும் தகவல் தெரிவித்துவிட்டு உடனடியாக வீட்டின் கதவை உடைத்து உள்ளே சென்றனர். படுக்கை அறை முழுவதும் எரிந்துக்கொண்டிருப்பதை கண்ட மக்கள் தண்ணி ஊற்றி அணைத்ததுடன், குளியலறை அருகே இறந்துக்கிடந்த தாய் மகள்களை மீட்டனர். மூச்சித் திணறல் காரணமாக அவர்கள் உயிரிழந்திருக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது. சம்பவ இடத்திற்கு வந்த போலீசார் மூன்று பேரின் உடல்களையும் மீட்டு ஈரோடு அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். இந்த விபத்து தொடர்பாக சோதனை செய்தபோது படுக்கை அறையில் மண்ணெண்ணெய் பாட்டில் கிடந்தது. குடுப்பத் தகராறு காரணமாக மூன்று பேரும் தற்கொலை செய்து கொண்டிருக்கலாம் என்று முதலில் கருதப்பட்ட நிலையில். துளி கூட தீக்காயம் ஏற்படாத அளவுக்கு அவர்கள் தப்பி குளியல் அறை வரை சென்று இருப்பதால் தற்கொலை செய்து கொண்டிருக்க வாய்ப்பில்லை என்று கூறப்படுகிறது. எனவே இது தொடர்பாக கவுண்டபாடி போலீசார் விசாரணை தீவிரப்படுத்தி உள்ளனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Erode is at home under mysterious circumstances near the Temple of the dead mother, and two daughters: police probe

Erode: erode district is at home under mysterious circumstances near chithode had caught fire in the lives of a mother and two daughters