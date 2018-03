வீராணம் ஏரியை தூர்வாருவதில் அலட்சியம் : கடலூர் மாவட்டத்தில் தண்ணீர் பஞ்சம் அபாயம்

காட்டுமன்னார்கோவில்: வீராணம் ஏரியை தூர்வாருவதில் அதிகாரிகள் அலட்சியம் காட்டி வருவதால் கடலூர் மாவட்டத்தில் தண்ணீர் பஞ்சம் ஏற்படும் அபாயம் உருவாகியுள்ளது. இதுகுறித்து மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். கடலூர் மாவட்டம் காட்டுமன்னார்கோவில் மற்றும் சேத்தியாத்தோப்பு மத்தியில் அமைந்துள்ளது வீராணம் ஏரி. இந்த ஏரியின் பரப்பளவு காட்டுமன்னார்கோவில், சேத்தியாத்தோப்பு ஆகிய இரண்டு பகுதிகளையும் உள்ளடக்கியது. இந்த வீராணம் ஏரி சுமார் 65 ஆயிரம் ஏக்கர் பரப்பளவில் லால்பேட்டையில் தொடங்கி சேத்தியாத்தோப்பு அருகே பூதங்குடி வரை சுமார் 34 கணவாய்கள் (கீழ்கரையில் 28, எதிர் கரையில் 6) கொண்டது. 16 கிலோ மீட்டர் நீளமும், 4 கிலோ மீட்டர் அகலமும் கொண்டது. இந்த ஏரியின் தண்ணீர் கொள்ளளவு 1465 மில்லியன் கன அடியாகும். இந்த ஏரியிலிருந்து விவசாயத்திற்காக பெருமளவு தண்ணீர் செலவிடப்பட்டது. இதன் மூலம் 75 ஆயிரம் ஏக்கர் விவசாய நிலங்கள் பயனடைகிறது. இந்த வீராணம் ஏரிக்கு நீர் வரத்தானது காவிரியில் இருந்து வரக்கூடிய வெள்ளத் தண்ணீர் நேரடியாக தஞ்சை மாவட்டத்தின் வழியாக சென்று கடலில் கலந்து விடுகிறது. அதற்கு பதிலாக தென்னாற்காடு மாவட்ட விவசாயத்திற்கு பாசனம் வேண்டும் என்பதற்காக காவிரியில் இருந்து கொள்ளிடத்திற்கும், அதிலிருந்து வடவாறு வழியாகவும், அரியலூர் மாவட்டத்தில் பெய்யும் மழை நீரானது சின்ன செங்கால் ஓடை, பெரிய செங்கால் ஓடை மற்றும் வெண்ணங்குழி ஓடைகள் வழியாகவும் வீராணம் ஏரிக்கு தண்ணீர் வருகிறது. மேலும் மேட்டூரிலிருந்து கீழணைக்கும், கீழணையிலிருந்து வடவாறு வழியாக வீராணத்திற்கும் தண்ணீர் வருகிறது. இந்த தண்ணீர் தான் விவசாயத்திற்கு பயன்படுகிறது. இவ்வாறு மக்களுக்கு பயன்படக்கூடிய ஏரியை தூர்வாருவதற்காக அரசு பல கோடி நிதி ஒதுக்கியும் இதுவரையில் சரியான முறையில் தூர்வாரும் பணிகள் நடக்கவில்லை. இதனால் கடலூர் மாவட்டத்தில் தண்ணீர் தட்டுப்பாடு ஏற்படும் அபாயம் உருவாகியுள்ளது. கடலூர் மாவட்டத்தில் கடந்த 15 ஆண்டுகளாக ஏரி, குளம், ஆறுகள் என எதுவும் சரியாக பராமரிக்கப்படவில்லை. இந்த அலட்சியம் வீராணம் ஏரிக்கும் பொருந்தும். வீராணம் ஏரியை தூர் வாருவதற்கு ஜெயலலிதா முதல்வராக இருந்தபோதே சுமார் ரூ.40 கோடி ஒதுக்கப்பட்டது. இதனை கொண்டு விரைவாக தூர்வாரியிருந்தாலே தற்போது ஏற்பட்டுள்ள தண்ணீர் பிரச்னையை தவிர்த்திருக்கலாம். டெல்டா மாவட்டத்தின் கடைமடை பகுதியான கடலூர் மாவட்டத்தில் விவசாயிகள் இறப்புகளை வெகுவாக குறைத்திருக்கலாம். ஆனால் வீராணம் ஏரியை சரிவர தூர்வாராததால் ஏரியின் நீர்மட்டம் கிடுகிடுவென குறைந்து தற்போது வறண்டு காணப்படுகிறது. இதனால் வீராணம் ஏரியை சுற்றியுள்ள சுமார் 75க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில் நிலத்தடி நீர்மட்டம் வெகுவாக குறைந்து தற்போது குடிநீருக்காக மக்கள் தவிக்கும் நிலை உருவாகியுள்ளது. எனவே இதுகுறித்து மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுத்து வீராணம் ஏரியை தூர்வார வேண்டும் என விவசாயிகள், பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். இதுகுறித்து காவிரி டெல்டா பாசன விவசாய சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு தலைவர் இளங்கீரன் கூறும்போது, சென்னை குடிநீர் திட்டத்திற்கு முதன்மையாக வீராணம் ஏரி பயன்படுகிறது. அதிமுக அரசு கடந்த 2004ல் சென்னைக்கு குடிநீர் கொண்டு செல்லும் திட்டத்தை செயல்படுத்தியது. அதன் மூலம் சென்னைக்கு தினமும் வினாடிக்கு 76 கன அடி தண்ணீர் கொண்டு செல்லப்படுகிறது. இங்கிருந்து கொண்டு செல்லப்படும் தண்ணீர்தான் சென்னையின் எல்லா பகுதிகளுக்கும் வழங்கப்படுகிறது. விவசாயத்திற்கு பயன்பட வேண்டும் என்று கொண்டு வந்த திட்டத்தை கைவிட்டுவிட்டு சென்னைக்கு குடிநீர் கொண்டு செல்லும் திட்டத்தை செயல்படுத்தி வருகிறார்கள். கோடை காலங்களில் மதகுகளில் யாரும் தண்ணீர் திறந்து விடக்கூடாது என்பதற்காக தான் மதகுகளை சுற்றி இரும்பு கூண்டுகள் அமைக்கப்பட்டது. ஆனால் தற்போது கொஞ்சம் தண்ணீரை விவசாயத்திற்கு கொடுத்துவிட்டு மீதி தண்ணீரை சென்னைக்கு எடுத்து செல்கின்றனர் என குற்றம் சாட்டினார்.

Source: Dinakaran

Veeranam Lake dredging indifference: the danger of famine, water in Cuddalore district.

