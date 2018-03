வரி செலுத்தாதவர்களின் பெயர்களை நகர் முழுவதும் பிளக்ஸ் கட்டி தொங்க விட்ட நாகர்கோவில் நகராட்சி

நாகர்கோவில்: பொதுமக்களிடம் வரிபாக்கியை வசூலிக்க நாகர்கோவில் நகராட்சி நிர்வாகம் புதிய முறையை கையாண்டுள்ளது. வரி நிலுவை வைத்துள்ளவர்களின் பெயர்கள் அடங்கிய பட்டியலை பிளக்ஸ் போர்டுகளில் நகர் முழுவதும் வைத்துள்ளதால், சம்பந்தப்பட்டவர்கள் அதிர்ச்சியடைந்துள்ளனர். நாகர்கோவில் நகராட்சியில் பலர் வீட்டு வரி, தொழில் வரி, குடிநீர் வரி உள்ளிட்டவற்றை செலுத்தாமல் மீதம் வைத்திருக்கின்றன

நாகர்கோவில் நகராட்சியில் வீட்டு வரி மட்டும் ரூ.8 கோடியே 27 லட்சம் நிலுவையில் இருப்பதால் இந்த நடவடிக்கையை நகராட்சி நிர்வாகம் மேற்கொண்டுள்ளது. நாகர்கோவில் நகரின் பல்வேறு முக்கிய இடங்களில் வரி பாக்கி வைத்துள்ளவர்களின் பெயர்கள் வைக்கப்பட்டுள்ளதால் பலரும் செய்வதறியாது திகைத்துள்ளனர். உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் வீட்டு வரி, குடிநீர் வரி உள்ளிட்டவற்றை செலுத்தவில்லை என்றால் சம்பந்தப்பட்ட நபருக்கு நோட்டீஸ் அனுப்புவது வழக்கம். ஆனால் நாகர்கோவில் நகராட்சி நிர்வாகம் மேற்கொண்டுள்ள அதிரடி நடவடிக்கையால், வரி கட்டாதவர்கள் உடனடியாக செலுத்துவார்கள் என்பது அதிகாரிகளின் நம்பிக்கை. இதனிடையே குடிநீர் வரி செலுத்த தவறியவர்களின் வீடுகளுக்கு சென்று, உடனடியாக குடிநீர் இணைப்பை துண்டிக்கும் நடவடிக்கையிலும் அதிகாரிகள் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

Source: Dinakaran

English summary

The names of the city throughout the nonpayers bilaksh was suspending nagercoil municipality

Nagercoil: public collection varibakiai nagercoil municipality has handled the administration of the new system. �