மூன்றாவது அணி முயற்சி: மம்தாவை இன்று நேரில் சந்திக்கிறார் சந்திரசேகர் ராவ்

பாஜக மற்றும் காங்கிரஸூக்கு மாற்றாக தேசிய அளவில் புதிய அணியை உருவாக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ள தெலுங்கானா முதல்வர் சந்திரசேகர் ராவ் இன்று கொல்கத்தா சென்று மேற்குவங்க மாநில முதல்வர் மம்தா பானர்ஜியுடன் இன்று ஆலோசனை நடத்துகிறார்.

2019ம் ஆண்டு மக்களவை தேர்தல் நடைபெறவுள்ள நிலையில் பாஜகவுக்கு எதிராக அனைத்து கட்சிகளையும் ஒன்றிணைத்து வலிமையான எதிர் அணியை உருவாக்கும் முயற்சியில் காங்கிரஸ் ஈடுபட்டுள்ளது. இந்த அணியில் இடதுசாரிகள், மாநில கட்சிகளின் தலைவர்களை இணைப்பதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.

இந்நிலையில், பாஜக மற்றும் காங்கிரஸை ஏற்றுக் கொள்ளாத கட்சிகள் ஒன்றிணைந்து மூன்றாவது அணியை அமைக்க வேண்டும் என்ற கோஷம் மீண்டும் உருவாகத் தொடங்கியுள்ளது. தெலுங்கானா ராஷ்ட்ரீய சமிதி கட்சி தலைவரும், தெலுங்கானா மாநில முதல்வருமான சந்திரசேகர் ராவ், காங்கிரஸ், பா.ஜ., கட்சிகளுக்கு மாற்றாக புதிய அணியை ஏற்படுத்தும் திட்டத்தை வெளியிட்டு உள்ளார்.

அவருக்கு மேற்கு வங்க முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி, மஜ்லீஸ் கட்சித் தலைவர் அசாசுதீன் ஒவைசி, ஜார்கண்ட் முக்தி மோர்ச்சா தலைவர் ஹேமந்த் சோரன், ஆகியோர் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளனர். இந்நிலையில் மூன்றாவது அணியை முயற்சியின் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கையாக மேற்குவங்க முதல்வர் மம்தா பானர்ஜியை, கொல்கத்தாவில், சந்திரசேகர் ராவ் இன்று சந்தி்தது பேசவுள்ளார்.

அப்போது மூன்றாவது அணிக்கு வடிவம் கொடுக்கப்படும் என தெரிகிறது. மூன்றாவது அணிக்கு என்ன பெயர் வைப்பது? அணியில் எந்தெந்த கட்சிகளை இணைப்பது? உள்ளிட்ட பல்வேறு அம்சங்கள் தொடர்பாக இருவம் விவாதிப்பார்கள் என தெரிகிறது.

Source: The Hindu

