மக்களின் நம்பிக்கையை இழக்கும் ‘நம்ம சென்னை’ செயலி: சரி செய்யாமலேயே புகார்கள் முடித்துவைப்பு

ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தின்கீழ் சென்னை மாநகராட்சி வெளியிட்டிருந்த ‘நம்ம சென்னை’ செயலியில் புகார் தெரிவித்தால், அதை சரி செய்யாமலேயே, சரி செய்யப்பட்டு விட்டதாக பதிவிட்டு புகார்கள் முடித்து வைக்கப்படுவதாக பொதுமக்கள் குற்றம்சாட்டியுள்ளனர்.

சென்னை மாநகராட்சி சார்பில் கடந்த ஜனவரி மாதம் ‘நம்ம சென்னை’ என்ற ஆண்ட்ராய்டு கைபேசி செயலி வெளியிடப்பட்டது. அதில் பெறப்படும் புகார்கள், சம்பந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகளுக்கு உடனுக்குடன் அனுப்பப்பட்டு அதன் மீது மேற்கொண்ட நடவடிக்கை விவரங் கள் புகார்தாரருக்கு கைபேசி செயலி மூலமாக உடனுக்குடன் தெரிவிக்கப்படுவதாகவும், அத னால் பொதுமக்களின் குறைகள் எவ்வித கால தாமதமின்றி உடனடியாக நிறைவேற்றப்படுவதாகவும் சென்னை மாநகராட்சி தெரிவித்துள்ளது.

பொய்யாக பதிவு

ஆனால் இந்தச் செயலியில் பதிவிடப்படும் புகார்கள், அதை சரி செய்யக்கூடிய பணியாளருக்குச் செல்ல 2 நாட்களுக்கு மேல் ஆகிறது. தண்டையார்பேட்டை மண்டலத்துக்கு உட்பட்ட பகுதியில் சாலையை சீரமைக்கக் கோரி பதிவிட்ட புகார் ஒன்றுக்கு, சாலையை சீரமைக்காமலேயே சீரமைக்கப்பட்டதாக பொய்யாகப் பதிவிட்டு, அந்தப் புகாரை அதிகாரிகள் முடித்துவிடுகின்றனர். இவ்வாறு பல்வேறு புகார்கள் சரி செய்யப்படாமலேயே, முடித்து வைக்கப்படு கிறது. இதனால் இந்தச் செயலி மீதான நம்பிக்கை பொதுமக்களிடம் குறைந்து வருகிறது.

பல புகார்கள் முடிக்கப்பட்ட தாக அதிகாரிகள் பதிவிடுவது தொடர்பாக சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளிடம் பொதுமக்கள் கேட்டபோது, விரைவில் ஆய்வுக் கூட்டம் வருகிறது. அதில் எத்தனை புகார்கள் மீது தீர்வு காணப்பட்டுள்ளது என கேள்வி கேட்பார்கள். அதனால் புகார்கள் தீர்க்கப்பட்டதாக பொய்யாக பதிவிட்டு விடுகிறோம் என்றனர்.

இந்தச் செயலியில் ஒரு புகாரைப் பதிவிட்டால், அடுத்தடுத்த நடவடிக்கைகளை புகார்தாரர் பார்க்க முடியும். ஆனால் புகார் முடித்து வைக்கப்பட்டால் அப்புகார் மறைந்துவிடுகிறது. புகார் மீது தீர்வு காணப்பட்டது குறித்த தகவலும் புகார்தாரருக்கு அனுப்பப்படுவதில்லை.

அதிகாரிகள் கண்காணிப்பில்லை

இந்தச் செயலி மூலம் கடந்த 5-ம் தேதி வரை 1,191 புகார்கள் பதிவு செய்யப்பட்டு, அதில் 1,138 புகார்கள் மீது தீர்வு காணப்பட்டுள்ளதாக மாநகராட்சி நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.

இதில் எத்தனை புகார்கள் மீது உண்மையாகத் தீர்வு காணப்பட்டுள்ளது என்பது சந்தேகமாகவே உள்ளது. இந்தச் செயலியில் அடுத்தடுத்த கட்ட நிகழ்வுகளை உயர் அதிகாரிகள் கண்காணிக்க முடியும்.

ஆனால், ஒரு புகாரைப் புகைப்பட ஆதாரத்துடன் பொதுமக்கள் பதிவிடும்போது, புகைப்படம் அனுப்பும் வசதி இருந்தும் புகைப்பட ஆதாரம் இன்றி, புகார் மீது தீர்வு காணப்பட்டதாக கீழ்நிலை அதிகாரிகள் பதிவிடுவது குறித்து உயர் அதிகாரிகள் கேட்பதே இல்லை.

இந்தச் செயலியை ஆப்பிள் கைபேசியில் பயன்படுத்தும் வசதி உள்ளது. ஆனால் மாநகராட்சி அதிகாரிகள் வைத்திருக்கும் ஆப்பிள் கைபேசிகளிலேயே இந்தச் செயலி செயல்படவில்லை.

ஸ்வச்சத்தா செயலி

ஸ்வச்சத்தா செயலியில் குப்பைகள் அகற்றாதது தொடர்பாக புகார் தெரிவித்தால், இதே மாநகராட்சி அதிகாரிகள் சில மணி நேரங்களில் வந்து குப்பையை அகற்றி விடுகின்றனர்.

இப்படி ஒரு செயலி மற்றும் நடைமுறைகள் பயன்பாட்டில் இருந்தும், இதற்கு இணையான செயலியை உருவாக்காமல், இதைவிட மோசமான செயலியை மாநகராட்சி நிர்வாகம் உருவாக்கி இருப்பதாக பொதுமக்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

இதுதொடர்பாக சென்னை மாநகராட்சி அதிகாரிகளிடம் கேட்டபோது, “பொய்யான தகவல் தெரிவித்துப் புகாரை முடித்து வைத்த உதவி செயற்பொறியா ளர் ஒருவரை சஸ்பெண்ட் செய்திருக்கிறோம். இந்தச் செயலில் உள்ள குறைகள் நிவர்த்தி செய்யப்படும்” என்றனர்.

Source: The Hindu

English summary

Namma Chennai will lose the confidence of the people ‘ without ‘ processor: fix complaints mudithuvaipu

Smart City project was published by the Corporation of Chennai, under our ‘ Chennai ‘ complaint stated in the application