11-வது நாளாக முடங்கியது பாராளுமன்றம் – நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டு வருவதில் சிக்கல்

எதிர்க்கட்சி எம்.பி.க்களின் தொடர் அமளி காரணமாக பாராளுமன்றம் 11-வது நாளாக முடங்கியிருக்கிறது. இதன் காரணமாக, அரசுக்கு எதிரான நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டு வருவதில் சிக்கல் நீடிக்கிறது. #BudgetSession #Parliament

புதுடெல்லி: பாராளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத் தொடரின் இரண்டாம் அமர்வு கடந்த 5-ந்தேதி தொடங்கி இதுவரை 10 நாட்கள் நடந்துள்ளது. ஆனால் எதிர்க்கட்சிகளின் அமளி காரணமாக சில மணிநேரம் கூட நடைபெறாமல் இரு அவைகளும் முடங்கின. ஆந்திர மாநிலத்துக்கு சிறப்பு அந்தஸ்து அளிக்கும் பிரச்சினையில், ஆளும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இருந்து அண்மையில் விலகிய தெலுங்கு தேசம், மோடி அரசுக்கு எதிராக நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானம் கொண்டு வர நோட்டீஸ் அளித்திருந்தது. இந்த தீர்மானம் கொண்டு வருவதற்கு குறைந்த பட்சம் 50 எம்.பி.க்களின் ஆதரவு தேவை. ஆனால், எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் அமளியில் ஈடுபட்டதால், அன்றைய தினம் நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானத்தை ஆதரிக்கும் 50 எம்.பி.க்களின் தலைகளை கணக்கிட முடியவில்லை என்று கூறி சபாநாயகர் சபையை 19-ந்தேதிக்கு ஒத்திவைத்தார். இதனால் 19-ம் தேதி நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானம் கொண்டு வரப்படும் என்று தெலுங்கு தேசம் அறிவித்தது. இந்த பரபரப்பான சூழ்நிலையில் 2 நாள் விடுமுறைக்கு பின்பு இன்று பாராளுமன்றம் கூடியது. எதிர்க்கட்சிகளை சேர்ந்த 50 எம்.பி.க்களின் கையெழுத்தை பெற்று தெலுங்கு தேசம் நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானத்தை நாடாளுமன்ற மக்களவையில் கொண்டு வரும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், எதிர்க்கட்சிகள் இன்றும் அமளியில் ஈடுபட்டதால் நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தை விவாதத்திற்கு எடுப்பதில் சிக்கல் நீடிக்கிறது. காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்கக்கோரி இன்றும் அ.தி.மு.க. எம்.பி.க்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். அ.தி.மு.க. மற்றும் தெலுங்குதேசம் கட்சி உறுப்பினர்களின் அமளி காரணமாக மாநிலங்களவை நாள் முழுவதும் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது. மக்களவை 12 மணி வரை ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது. 12 மணிக்கு அவை கூடும்போதும் உறுப்பினர்கள் ஒத்துழைப்பு அளிக்காவிட்டால், நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டு வரப்படாமல் அவை நாள் முழுவதும் ஒத்திவைக்கப்படும். #BudgetSession #Parliament #tamilnews

Source: Maalaimalar

English summary

11-th day paralyzed Parliament-bringing a no-confidence motion problem

Opposition MPs continuing tumult of the 11th day of the Parliament due to inactive. As a result, intrinsically bound up