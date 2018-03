லாலு மீதான 4-வது மாட்டுத் தீவன ஊழல் வழக்கில் இன்று தீர்ப்பு

ராஞ்சி: பீகார் முன்னாள் முதல்வர் லாலு பிரசாத் யாதவ் மீதான 4-வது மாட்டுத் தீவன ஊழல் வழக்கில் இன்று தீர்ப்பு வழங்கப்பட உள்ளது. பீகார் மாட்டுத் தீவன ஊழல் தொடர்பாக லாலு பிரசாத் யாதவ், மற்றொரு முன்னாள் முதல்வர் ஜெகநாத் மிஸ்ரா மற்றும் 30 பேர் மீது குற்றம்சாட்டப்பட்டுள்ளது. 3 மாட்டுத் தீவன ஊழல் வழக்குகளில் தீர்ப்பு அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது. லாலுவுக்கு மொத்தம் 13.5 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. 4-வது மாட்டுத் தீவன ஊழல் வழக்கின் விசாரணை கடந்த 5-ந் தேதி நிறைவடைந்தது. இவ்வழக்கில் இன்று ராஞ்சி சிபிஐ சிறப்பு நீதிமன்றம் தீர்ப்பளிக்க இருக்கிறது. லாலுவுக்கு கடந்த சில நாட்களாக உடல்நலக் குறைவு ஏற்பட்டுள்ளதால் நீதிமன்றத்தில் அவர் ஆஜராக வாய்ப்புகள் குறைவு என கூறப்படுகிறது. ஊழல் வழக்குகளில் சிறை தண்டனையை அனுபவிப்பதால் லாலுவால் 6 ஆண்டுகாலம் தேர்தலில் போட்டியிட முடியாது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

