பட்ஜெட் விவாதத்தில் இரு தரப்பிலும் பேச சமமான வாய்ப்பு தரவேண்டும் : ஸ்டாலின்

சென்னை : பட்ஜெட் விவாதத்தில் அமைச்சர்கள் தவிர்த்து இரு தரப்பிலும் பேச சமமான வாய்ப்பு தரவேண்டும் என்று ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார். எண்ணிக்கை அடிப்படையில் சமமாக வாய்ப்பு அளிக்க வேண்டும் என தெரிவித்த அவர், பட்ஜெட் மீதான விவாதத்தில் அதிமுகவினரை போல் திமுகவினருக்கும் பேச சம வாய்ப்பு அளிக்க வேண்டும் என்று கூறினார்.

English summary

In the budget debate on both sides should be given equal opportunity to talk: Joseph Stalin

Chennai: budget ministers in avoiding the debate on both sides should be given equal opportunity to speak to said stalina