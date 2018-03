விஸ்வ இந்து பரிஷத் ரத யாத்திரைக்கு எதிரான தீர்மானம்: சட்டப்பேரவையில் அனுமதி மறுப்பு; 4 எம்எல்ஏக்கள் வெளிநடப்பு

தமிழகத்தில் விஸ்வ இந்து பரிஷத்தின் ரத யாத்திரைக்கு தடை விதிக்க கோரி தமிழக சட்டப்பேரவையில் இன்று கவன ஈர்ப்பு தீர்மானம் கொண்டுவர சபாநாயகர் அனுமதி மறுத்தார். இதனால் கருணாஸ், தனியரசு, தமிமுன் அன்சாரி, அபுபக்கர் ஆகிய எம்எல்ஏக்கள் வெளிநடப்பு செய்தனர்.

தமிழக சட்டப்பேரவையில் கடந்த 15-ம் தேதி 2018-19-ம் ஆண்டுக்கான பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இன்று (திங்கள்கிழமை) முதல் நான்கு நாட்களுக்கு பட்ஜெட் மீதான விவாதம் நடைபெறுகிறது.

இந்நிலையில், தமிழகத்தில் விஸ்வ இந்து பரிஷத் அமைப்பின் ராம ராஜ்ஜிய ரத யாத்திரைக்கு அனுமதி தரக்கூடாது என வலியுறுத்தி, இன்று சட்டப்பேரவையில் கேள்வி நேரம் முடிந்தபின்னர் உறுப்பினர்கள் கருணாஸ், தனியரசு, தமிமுன் அன்சாரி ஆகியோர் சிறப்பு கவன ஈர்ப்பு தீர்மானம் கொண்டுவர முற்பட்டனர்.

ஆனால், அதற்கு சபாநாயகர் தனபால் அனுமதி அளிக்கவில்லை. இதனால், இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் உறுப்பினர் அபுபக்கர், கருணாஸ், தனியரசு, தமிமுன் அன்சாரி ஆகியோர் சட்டப்பேரவையிலிருந்து வெளிநடப்பு செய்தனர்.

இதன்பின், சட்டப்பேரவை வளாகத்தில் அவர்கள் செய்தியாளர்களிடம் பேசியதாவது:

‘‘விஷ்வ இந்து பரிஷத் அமைப்பின் ரத யாத்திரைக்கு தமிழகத்தில் அனுமதி வழங்கினால், சமூகம் சார்ந்த கலவரங்கள் ஏற்படும் எனவும், சட்ட ஒழுங்கு பிரச்சனைகள் ஏற்படும் ’’ என குற்றம்சாட்டினர்.

விஸ்வ இந்து பரிஷத்தின் ராமராஜ்ஜிய ரத யாத்திரை தற்போது கேரளாவில் நடைபெற்றுவரும் நிலையில், இந்த ரதயாத்திரை தமிழகத்தின் பல பகுதிகளுக்களிலும் செல்ல திட்ட மிட்டுள்ளது.

Source: The Hindu

English summary

Vishwa Hindu Parishad Rath Yatra in the Assembly against the resolution: No.4; 4 legislators walked out

In Tamil Nadu, the Vishwa Hindu Parishad’s Rath Yatra to ban the Tamil Nadu Legislative Assembly today, demanding attention to attraction