திராவிடம் இந்து விரோதம் அல்ல : மன்னார்குடி ஜீயர்

திருவாரூர் : திராவிடம் இந்து விரோதம் அல்ல; சிலர் திராவிடம் என்ற பெயரில் இந்து விரோதம் செய்கின்றனர் என்று மன்னார்குடி செண்டலங்கார ஜீயர் தெரிவித்துள்ளார். அரசியல் பயணத்தில் ரஜினி- கமல் நாணயத்தின் இரு பக்கங்கள் போன்றவர்கள் என்று கூறிய அவர், ஆண்டாள் குறித்த கருத்துக்கு வைரமுத்து மன்னிப்பு கேட்கும் வரை ஓயமாட்டோம் என்று தெரிவித்தார்.

Source: Dinakaran

English summary

Dravidianism is not hostile to the Hindu: mannargudi Jeer

Tiruvarur: dravidianism Hindu is not hostile; Some of them are hostile nagaril dravidianism Hindu that manna