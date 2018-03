தமிழகத்தில் நடக்கும் ‘பிரித்தாளும் அரசியல்’ ஆந்திராவில் ஒருபோதும் வெற்றி பெறாது – சந்திரபாபு நாயுடு காட்டம்

தமிழகத்தில் பாஜக செய்யும் பிரித்தாளும் அரசியல் ஒருபோதும் ஆந்திராவில் வெற்றி பெறாது என்று ஆந்திர முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடு காட்டமாகத் தெரிவித்துள்ளார்.

தெலுங்குபேசும் மக்களின் புத்தாண்டான யுகாதி கொண்டாட்ட நிகழ்ச்சி விஜயவாடா நகரில் நடந்தது. மாநில மொழி மற்றும் கலாச்சாரத்துறை சார்பில் நடந்த விழாவில் முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடு பங்கேற்றார்.

அப்போது அவர் பேசியதாவது:

‘‘ஆந்திர மாநிலம் பிரிக்கப்பட்டபோது என்ன விதமான கோரிக்கைகள் வைக்கப்பட்டதோ அதைவிட வேறு எந்த கோரிக்கையும் கூடுதலாக மத்தியில் ஆளும் பாஜகவிடம் நாங்கள் கேட்கவில்லை.

மாநிலங்கள் அவையில் வெங்கையா நாயுடு கேட்க கேள்விக்கு அப்போது நிதி அமைச்சர் அருண் ஜேட்லி சிறப்பு நிதித்தொகுப்பு அளிப்பதாக வாக்குறுதி அளித்தார். ஆனால், இதுவரை அளிக்கவில்லை. மாநிலத்தின் உரிமைக்காக நாம் போரிடுவது, போராட்டம் நடத்துவது நமது உரிமை.

பாஜக தமிழக அரசியலில் செய்யும் பிரித்தாளும் சூழ்ச்சி, அரசியல் எல்லாம் ஆந்திர மாநிலத்தில் ஒருபோதும் வெற்றி பெறாது.

ஆந்திர மாநிலத்துக்கு தேவையான சிறப்பு அந்தஸ்து, சிறப்பு நிதித்தொகுப்பை அளிப்பதாக பிரதமர் மோடியும், நிதி அமைச்சர் அருண் ஜேட்லியும் மக்களிடம் வெளிப்படையாக வாக்குறுதி அளித்து இருக்கிறார்கள். ஆனால், தாங்கள் கூறியதை பொய்யானது என்று மூடி மறைக்கிறார்கள். பாதுகாப்பு துறைக்கு அதிகமான நிதிதேவை என்கிறார்கள்.

என் மீது ஒய்எஸ்ஆர் காங்கிரஸ் கட்சியினர் மூலம் என் மீது ஊழல் குற்றச்சாட்டு கூற பாஜக முயற்சித்தார்கள், அதன்பின் ஜனசேனா கட்சி தலைவர் பவன் கல்யாண் மூலம் அதே குற்றச்சாட்டை முன்வைக்கிறார்கள். கடந்த 4 ஆண்டுகளாக மத்திய அரசை எதிர்த்து எந்த கேள்வியும் கேட்காமல் அமைதியாக இருந்த நான் ஆந்திராவை ஏமாற்றும்போது இப்போது பேசுகிறேன்.

நம்முடைய பாதையில் எந்தவிதமான தடைகள்வந்தாலும், ஒன்றாக இணைந்து அதைச்சந்திப்போம். ஆந்திர மாநிலத்துக்கு வளர்ச்சி, மேம்பாட்டு மட்டுமே என்பதை மக்களுக்கு உணர்த்துவோம், நம்முடைய குறிக்கோளை அடைவோம்’’

இவ்வாறு சந்திரபாபுநாயுடு பேசினார்.

