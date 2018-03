மும்பையில் குஜராத்தி மொழி பெயர் பலகைகளை அடித்து நொறுக்கிய ராஜ்தாக்கரே ஆதரவாளர்கள்

மும்பையில் தானே பகுதியில் உள்ள கடைகளில் குஜராத்தி மொழியில் வைக்கப்பட்டு இருந்த விளம்பர போர்டுகளையும், பெயர் பலகைகளையும், பேனர்களையும் மகாராஷ்டிரா நிவநிர்மான சேனா கட்சியினர் அடித்து நொறுக்கினர்.

ராஜ்தாக்கரே தலைமையில் செயல்படும் எம்என்எஸ் அமைப்பின் தொண்டர்கள் 20-க்கும் மேற்பட்டோர் நேற்று இரவு தானே பகுதியில் உள்ள மும்பை-அகமதாபாத் சாலைக்கு வந்தனர்.

அங்கிருந்த 20-க்கும் மேற்பட்ட கடைகளில் குஜராத்தி மொழியில் எழுதப்பட்டு இருந்த கடைகளின் விளம்பர போர்டுகள், பெயர் பலகைகளை கீழே இழுத்துப்போட்டு அடித்து நொறுக்கிவிட்டு சென்றனர்.

இதுகுறித்து தானே மண்டலத்தின் எம்என்எஸ் கட்சியின் தலைவர் அவிநாஷ் ஜாதவ் கூறுகையில், ‘ மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் உள்ள வாசி மற்றும் தானே மாவட்டங்கள் எல்லாம் குஜராத் மாநிலம் கிடையாது. இங்கு குஜராத் மொழியில் கடைகளில் பெயர் பலகைகளும், விளம்பர பலகைகளும் எழுதப்பட்டு இருப்பதை பார்த்துக்கொண்டு இருக்க மாட்டோம். குஜராத்தி மொழிக்கு எதிரான எங்களின் போராட்டமும், விளம்பரபோர்டுகளை அகற்றுவதும் தொடர்ந்து நடக்கும்’ எனத் தெரிவித்தார்.

இந்த சம்பவங்கள் நடந்தது உண்மை எனத் தெரிவித்த வாசி பகுதி போலீஸார் யார் மீதும் எந்தவிதமான வழக்குப்பதிவும் செய்யவில்லை என்று தெரிவித்தனர்.

கடந்த இரு நாட்களுக்கு முன் ராஜ் தாக்ரே 2019-ம் ஆண்டில் மோடி இல்லாத பாரதம் உருவாக வேண்டும் என்று கூறியிருந்தார். அவர் பேசியதற்கு அடுத்த இருநாட்களில் இந்த சம்பவம் நடந்துள்ளது.

Source: The Hindu

