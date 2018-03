சசிகலா கணவர் நடராஜனின் உடல்நிலை தொடர்ந்து கவலைக்கிடம்: மருத்துவமனை தகவல்

சசிகலா கணவர் நடராஜனின் உடல்நிலை தொடர்ந்து கவலைக்கிடமாக உள்ளது என குளோபல் மருத்துவமனை தெரிவித்துள்ளது.

புதிய பார்வை இதழின் ஆசிரியரும் சசிகலாவின் கணவருமான நடராஜனுக்கு, கடந்த சனிக்கிழமை நெஞ்சு வலி ஏற்பட்டது. இதையடுத்து, அவர் உடனடியாக சென்னை பெரும்பாக்கத்தில் உள்ள குளோபல் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார்.

அவருடைய உடல்நிலை குறித்து பல்வேறு வதந்திகள் பரவிய நிலையில், நடராஜனின் உடல்நிலை கவலைக்கிடமாக உள்ளது எனவும், தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவில் சிகிச்சையளிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் குளோபல் மருத்துவமனை அறிக்கை வெளியிட்டது.

மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள நடராஜனை மதிமுக தலைவர் வைகோ, விசிக தலைவர் தொல்.திருமாவளவன் உள்ளிட்ட பல்வேறு அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் நேரில் சந்தித்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், நடராஜனின் உடல்நிலை குறித்து குளோபல் மருத்துவமனை இன்று (திங்கள் கிழமை) வெளியிட்ட அறிக்கையில்,

“நுரையீரல் தொற்று காரணமாக தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள நடராஜனுக்கு செயற்கை சுவாசம் அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. அவரது உடல்நிலை தொடர்ந்து கவலைக்கிடமாக உள்ளது” என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Source: The Hindu

English summary

Sasikala Natarajan, the health of her husband, followed by dehydration: hospital information

Sasikala Natarajan, her husband’s health condition would continue to have global hospital reported.

