ஈரோடு அருகே தாய், இரு மகள்கள் மர்ம மரணம்: தற்கொலையா? என விசாரணை

ஈரோடு மாவட்டம் சித்தோடு அருகே, ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 3 பெண்கள் மர்மமான முறையில் சடலமாக கிடந்தனர்.

இச்சம்பவம் குறித்து போலீஸார் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டதாவது,

வடக்கு தயிர் பாளையம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் ராஜா (48) – ஜெயமணி (45) தம்பதியர். இவர்களுக்கு தனுஷ்யா (19), பவித்ரா (12) ஆகிய இரு மகள்கள் உள்ளனர். இவர்களுள் தனுஷ்யா தனியார் கல்லூரியில் பட்டப்படிப்பு படித்து வந்தார். பவித்ரா 7-ம் வகுப்பு படித்து வந்தார்.

இந்நிலையில், இன்று (திங்கள் கிழமை) காலையில் ராஜா வெளியே சென்றுவிட்டு மீண்டும் வீடு திரும்பினார். அப்போது, மனைவி ஜெயமணி மற்றும் மகள்கள் இருவரும் குளியலறையில் மர்மமான முறையில் சடலமாகக் கிடந்தனர்.

இச்சம்பவம் குறித்து போலீஸார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். குடும்பத் தகராறு காரணமாக வீட்டினுள் மண்ணெண்ணெய் ஊற்றி ஜெயமணி தற்கொலைக்கு முயன்றிருக்கலாம் எனவும், அவரை காப்பாற்றும் முயற்சியில் இரு மகள்களும் உயிரிழந்திருக்கலாம் எனவும் போலீஸாரின் முதற்கட்ட தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

படுக்கையில் தீ பரவியதால் குளியலறையில் புகுந்து தப்பிக்க முயன்றபோது, மூச்சுத்திணறல் ஏற்பட்டு மூவரும் உயிரிழந்திருக்கலாம் என போலீஸார் சந்தேகிக்கின்றனர்.

