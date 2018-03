காவிரி ஆற்றில் செத்து மிதக்கும் மீன்கள் : தண்ணீர் சுகாதார சீர்கேடு அடையும் அபாயம்

மேட்டூர் : மேட்டூர் அணையில் இருந்து தண்ணீர் வெளியேறும் பகுதில் மீன்கள் டன் கணக்கில் செத்து மிதப்பதால் பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர். மேட்டூர் அணையில் இருந்து வெளியேற்றப்படும் நீர் 6 கி.மீ. தொலைவில் உள்ள செக்கானூர் தடுப்பணையில் தடுக்கப்பட்டு மீன் உற்பத்தி நடைபெறுகிறது. இந்த இடைப்பட்ட பகுதியில் நாட்டா மங்களம், காவிரி கிராஸ், மாதையன் குட்டை உள்ளிட்ட பல்வேறு கிராமங்கள் உள்ளன இந்த பகுதியில் காவிரி ஆற்றின் இருபுறத்திலும் டன் கணக்கில் கட்லா, ரோகு, ஜிலேபி, கெளுத்தி, விலாங்கு உள்ளிட்ட மீன்கள் இறந்து கரை ஒதுங்கி கிடக்கின்றன. இந்த பகுதி நீரை கொண்டுதான் பல சுற்று வட்டார கிராமங்களின் குடிநீர் சேவை பூர்த்தி செய்யப்படுகிறது என்ற நிலையில், இன்றைக்குள் மீன்கள் அகற்றப்படாவிட்டால் தண்ணீர் சுகாதார சீர்கேடு அடைந்து நீரை பயன்படுத்த முடியாத நிலை ஏற்படும் என்று கூறும் மக்கள் அதிகாரிகள் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி உள்ளனர்.

Source: Dinakaran

Kaveri river water in the dead floating fish: health risk corruptible

