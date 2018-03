ஆர்டர்லி முறை ஒழிப்பு அரசாணை என்ன ஆயிற்று?, போலீஸார் பிரச்சினை தீர்க்க நிபுணர் குழு எங்கே?- தமிழக அரசுக்கு உயர்நீதிமன்றம் அடுக்கடுக்கான கேள்வி

காவலர்களின் பிரச்சினைகளை தீர்க்க குழு அமைக்க உத்தரவிட்டும் ஏன் பின் பற்றவில்லை? அதிகாரிகளின் பெயர் பட்டியல் எங்கே?, ஆர்டர்லி ஒழிப்பு அரசாணையை ஏன் பின்பற்றவில்லை, ஆர்டர்லியாக பணியாற்றும் போலீஸார் எத்தனை பேர்? என நீதிமன்றம் அடுக்கடுக்கான கேள்வி கேட்டு பதிலளிக்க உத்தரவிட்டுள்ளது.

காவல்துறையின் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வுகாண அமைக்கப்பட உள்ள குழுவில் இடம் பெற உள்ளவர்களின பெயர் பட்டியலை வரும் 22-ம் தேதிக்கு தாக்கல் செய்ய வேண்டும் இல்லாவிட்டால் உள் துறை செயலாளர் நேரில் ஆஜராக நேரிடும் என தமிழக அரசுக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

போலீஸாருக்கு ஏற்படும் பிரச்சினை மற்றும் மன உளைச்சலால் உயிரிழப்பதை தடுக்க ஓய்வுப்பெற்ற நீதிபதி தலைமையில் மன நல ஆலோசகர் அடங்கிய கவுன்சிலிங் குழுவை அமைக்க கடந்த 2012-ம் ஆண்டு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது. இந்நிலையில் சமீபகாலமாக காவலர்கள் உயிரிழப்பு அதிகரித்து வருவதால் இந்த வழக்கை விசாரிக்க கோரி வழக்கறிஞர் புருஷோத்தமன் என்பவர் நீதிபதியிடம் முறையிட்டார்.

இதையடுத்து இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி கிருபாகரன், இதுவரை மன அழுத்ததால் எத்தனை காவலர்கள் உயிரிழந்துள்ளனர் என பாதிக்கப்பட்ட காவலர்கள் சார்பில் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் புருஷோத்தமனிடம் கேள்வி எழுப்பினார்.

2010-ம் ஆண்டு 19 காவலர்களும், 11-ம் ஆண்டு 31 காவலர்களும், 12-ம் ஆண்டு 68 காவலர்களும், 13-ம் ஆண்டு 31 காவலர்களும், 14-ம் ஆண்டு 27 காவலர்களும்,15-ம் ஆண்டு 16 காவலர்களும், உயிரிழந்திருப்பதாக தெரிவித்தார். இந்த விவரங்களை பதிவு செய்து கொண்ட நீதிபதி, தமிழக அரசுக்கு பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பினார்.

உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டும் கடந்த 6 ஆண்டுகள் கடந்தும் இதுவரை போலீஸாருக்கு ஏற்படும் பிரச்சினையை தீர்க்க ஏன் குழு அமைக்கவில்லை என கேட்டு கண்டனத்தை பதிவு செய்தார்.

தீர்வுக்குழு அமைப்பது குறித்தும் அதில் இடம் பெற உள்ள அதிகாரிகள் குறித்த விவர பட்டியலை வரும் 22-ம் தேதிக்குள் தாக்கல் செய்ய தமிழக அரசுக்கு நீதிபதி உத்தரவிட்டார். அவ்வாறு தாக்கல் செய்யாவிடில் தமிழக உள்துறை செயலாளர் நேரில் ஆஜராகி விளக்கம் அளிக்க நேரிடும் என நீதிபதி எச்சரித்தார்.

மேலும் காவல்துறை உயர் அதிகாரிகள் வீட்டில் பணி புரியும் ஆர்டர்லி முறையை ஒழிக்க கடந்த 1979-ல் எம்ஜிஆர் ஆட்சிக்காலத்தில் அரசாணை பிறப்பித்தும் இன்று வரை காவல்துறை பணியில் இருக்கும் மற்றும் ஓய்வுபெற்ற உயர் அதிகாரிகள் வீடுகளில் காவலர்கள் பணியமர்த்தப்படுவது ஏன்? என்று கேள்வி எழுப்பினார்.

உயர் அதிகாரிகள் வீட்டி எத்தனை போலீஸார் ஆர்டர்லியாக பணியமர்த்தப்பட்டுள்ளனர் என்ற விவரங்களையும் வரும் 22-ம் தேதி நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டு வழக்கை ஒத்தி வைத்தார்.

