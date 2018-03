ராமநாதபுரம்: கீழக்கரை அருகே முள்ளுவாடி பகுதியில் வேன் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது . இந்த விபத்தில் 18 பேர் படுகாயம் அடைந்துள்ளனர் . விபத்தில் காயமடைந்தவர்கள் அனைவரும் மாவட்ட அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டனர்.

Source: Dinakaran

English summary

In the area of the van overturned in an accident near keelakarai mulluvadi

