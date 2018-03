15 நாள் பரோல் நிறைவடைந்ததை அடுத்து குற்றவாளி ரவிச்சந்திரன் சிறையில் அடைப்பு

மதுரை: 15 நாள் பரோல் நிறைவடைந்ததை அடுத்து, ராஜீவ் கொலைக் குற்றவாளி ரவிச்சந்திரன் மதுரை மத்திய சிறைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டார். ராஜீவ் காந்தி கொலை வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்டு மதுரை சிறையில் இருந்த ரவிச்சந்திரன் கடந்த மார்ச் 3-ம் தேதி பரோலில் விடுவிக்கப்பட்டார். இந்நிலையில் பரோல் முடிந்து அவர் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.

Source: Dinakaran

English summary

15 days after the completion of the criminal parole ravichandran blockage of prison

Madurai: 15 days after completion of parole, the assassination of Rajiv Gandhi in Madurai central prison for criminal ravichandran azhaithusa