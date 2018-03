2 ஜி வழக்கில் ஆ.ராசா, கனிமொழி விடுதலையை எதிர்த்து அமலாக்கத்துறை மேல்முறையீடு

2 ஜி வழக்கில் முன்னாள் மந்திரி ஆ.ராசா, கனிமொழி உள்ளிட்டோர் விடுதலை செய்யப்பட்டதை எதிர்த்து அமலாக்கத்துறை மேல்முறையீடு செய்துள்ளது. #2GCase

2 ஜி வழக்கில் முன்னாள் மந்திரி ஆ.ராசா, கனிமொழி உள்ளிட்டோர் விடுதலை செய்யப்பட்டதை எதிர்த்து அமலாக்கத்துறை மேல்முறையீடு செய்துள்ளது. #2GCase புதுடெல்லி:. 2 ஜி வழக்கில் முன்னாள் மத்திய மந்திரி ஆ.ராசா, மாநிலங்களவை எம்.பி கனிமொழி உள்ளிட்ட குற்றம் சாட்டப்பட்ட அனைவரையும் டெல்லி சி.பி.ஐ சிறப்பு நீதிமன்றம் கடந்தாண்டு டிசம்பரில் விடுவித்தது. இந்த தீர்ப்பை எதிர்த்து அமலாக்கத்துறை இன்று சுப்ரீம் கோர்ட்டில் மேல்முறையீடு செய்துள்ளது. #2GCase

Source: Maalaimalar

