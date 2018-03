தமிழகம் முழுவதும் 317 வாகன புகை சோதனை மையம் உள்ளது: நீதிமன்றத்தில் போக்குவரத்து கழகம் பதில்மனு

மதுரை: தமிழகம் முழுவதும் உள்ள அரசு போக்குவரத்து பணிமனைகளில் 317 வாகன புகை சோதனை மையம் உள்ளது என உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் அரசு போக்குவரத்து கழகம் பதில்மனு தாக்கல் செய்துள்ளது. மேலும் மதுரை மாவட்ட பணிமனைகளில் வாகன புகை சோதனை மையம் உள்ளதா என்பது குறித்து ஆராய வழக்கறிஞர் ஆணையர் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

Source: Dinakaran

English summary

317 vehicle emission testing centre throughout the State: there is a petition in court transport Corporation

Madurai: Tamil Nadu State transport bus depot in 317 throughout the vehicle emission testing centre has HC wine