+2 விடைத்தாள் திருத்தும் பணியை புறக்கணித்து ஏப். 11-ம் தேதி போராட்டம்: ஜாக்டோ-ஜியோ

ஆரணி: தமிழகம் முழுவதும் 12-ம் வகுப்பு விடைத்தாள் திருத்தும் பணியை புறக்கணித்து ஏப்ரல் 11-ம் தேதி போராட்டத்தில் ஈடுப்பட போவதாக ஜாக்டோ-ஜியோ சங்கத்தின் மாநில பொதுச் செயலாளர் சேகர் ஆரணியில் பேட்டியளித்துள்ளார். ஆசிரியர்கள், அரசு ஊழியர்கள் தொடர்பான புதிய திட்டங்கள் பட்ஜெட்டில் இல்லை என்று அவர் கூறினார்.

Source: Dinakaran

