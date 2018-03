குரங்கிணி விபத்து திமுக சிறப்பு கவன ஈர்ப்பு தீர்மானம்: ஸ்டாலின் பேச்சு

குரங்கிணி தீவிபத்தில் சிறப்பு கவன ஈர்ப்பு தீர்மானத்தில் பேசிய ஸ்டாலின் காட்டுத்தீ குறித்து வனத்துறை அதிகாரிகள் அலட்சியம் என ஸ்டாலின் குற்றம் சாட்டினார்.

இதுகுறித்து சட்டப்பேரவையில அவர் பேசியதாவது:

“தேனி மாவட்டம் போடி அருகே குரங்கணியில் மலையேற்றப் பயிற்சிக்கு சென்ற கல்லூரி மாணவிகள், சுற்றுலாப் பகுதியில் பரவிய பயங்கர கட்டுத்தீயில் சிக்கி இதுவரையில் 17 பேர் இறந்திருக்கிறார்கள். ஏறக்குறைய 39 பேர் அதில் சிக்கியிருக்கிறார்கள் என்ற செய்தியையும் பார்த்தோம்.

குரங்கணி பகுதியில் அடிக்கடி தீப்பிடிக்கும் என்பதும், இதுபோன்ற மலையேற்றத்துக்கு செல்பவர்களுக்கு வழிகாட்டிகளை அனுப்பி வைக்க வேண்டும் என்று தெரிகிறது. இந்த மலையேற்றப் பயிற்சிக்கு சென்றவர்கள் குரங்கணி காட்டுக்குள் செல்ல நுழைவுக் கட்டணம் செலுத்த வேண்டும். அதை அவர்கள் செலுத்தியிருப்பதாகவும் தெரிய வந்திருக்கிறது. குறிப்பிட்ட அந்த மலையில் திடீரென்று பிடித்த அந்த தீ குறித்து Forest Survey of India முன்கூட்டியே எச்சரிக்கை விடுத்திருக்கிறது. குறிப்பாக எஸ்.எம்.எஸ் மற்றும் இ-மெயில் மூலமாக எச்சரிக்கை விடுத்திருக்கிறது.

அதிகாரிகள் அனுமதித்தார்களா என்பது தெரியவில்லை. அதுமட்டுமல்ல காடுப்பகுதிகளுக்கு சென்றவர்களுக்கு வழிகாட்ட உரிய ‘கைடு’கள் அனுப்பப்படவில்லை. இது சம்பந்தமாக விசாரிக்க ஐஏஎஸ் அதிகாரி அதையதுல்லா மிஸ்ரா தலைமையில் ஒரு குழு அமைத்து, இரண்டு மாத காலத்துக்குள் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்றும் நீங்கள் கூறியிருக்கிறீர்கள்.

ஆனால், எஃப்.எஸ்.ஐ அளித்துள்ள அறிக்கையின் படி வனத்துறையினர் வேகமாக செயல்பட்டிருந்தால் நிச்சயமாக இந்த தீ விபத்தால் ஏற்பட்ட உயிரிழப்புகளை தடுத்திருக்க முடியும். தீ விபத்து இயற்கை பேரிடராக இருக்கலாம். ஆனால், குரங்கணி மலையேற்றத்துக்கு சென்றவர்களின் உயிரிழப்பை இயற்கை பேரிடர் என நாம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது.

எஃப்.எஸ்.ஐ அதிகாரிகள் அளித்துள்ள பேட்டி ஒன்றில் மற்ற மாநிலங்களில் எல்லாம் 2000-கும் மேற்பட்டோர் இதுபோன்ற தீ விபத்துகள் குறித்து எஸ்.எம்.எஸ் மூலம் வார்னிங் பெறுவதற்கு மொபல் போனை எஃப்.எஸ்.ஐ-யுடன் பதிவு செய்துள்ளார்கள்.

ஆனால். தமிழ்நாட்டில் இருந்து 250 பேர் மட்டும் பதிவு செய்திருப்பதாக அவர் கூறியிருக்கிறார். ஆகவே, எஸ்.எஃப்.ஐ மூலம் எஸ்.எம்.எஸ் வார்னிங் செய்தி பெறுவதற்கு அனைத்து வனத்துறையினரும், குறிப்பாக வனப்பகுதி மற்றும் மலைப்பகுதிகளில் உள்ளவர்கள் தங்கள் மொபைல் எண்ணில் பதிவு செய்துகொள்ள அரசு உத்தரவிட வேண்டும்.

இதற்கென விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி, இதுபோன்ற மலையேற்றப் பயிற்சிக்கு மையங்கள் நடத்துவோரும் பதிவு செய்துகொள்ள வேண்டும் என்பதை ‘லைசென்ஸ் நிபந்தனைகளில்’ ஒன்றாக கட்டாயம் சேர்த்திட வேண்டும்.

மலையேற்றப் பயிற்சி மையங்களை அவ்வப்போது ஆய்வு செய்து, இதுபோன்ற மாவட்டங்களில் உள்ள மலைகளில் மலையேற்றத்துக்கு செல்வதற்கு முன்பு, வனத்துறையை சேர்ந்த செயலருக்கு தகவல் அளிக்க வேண்டும் என்பது நிபந்தையாக்க வேண்டும்.

எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக வனத்துறைக்கு மேலும் அதிகமாக களப் பணியாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டு இது போன்ற விபத்துக்கள் குறித்து முன் கூட்டியே கண்காணிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். உயிரிழந்தவர்கள் குடும்பத்திற்கு வழங்கப்பட்டுள்ள நிதியுதவியை அதிகரிக்க வேண்டும் எனவும் கேட்டு, மேலும் சிகிச்சை பெற்று வருவோருக்கு உயர்தர சிகிச்சை அளிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொள்கிறேன்.”

இவ்வாறு மு.க.ஸ்டாலின் பேசினார்.

