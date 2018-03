3 அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தமிழகத்தில் அரசு மருத்துவர்கள் ஆர்பாட்டம்

ஈரோடு: மூன்று அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தமிழகத்தில் அரசு மருத்துவர்கள் ஆங்காங்கே போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். தமிழகத்தில் ஏற்கனவே பின்பற்றியபடி முதுநிலை மருத்துவ பட்டப்படிப்பில் அரசு மருத்துவர்களுக்கு 50 சதவீத இடஒதுக்கீடு, மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு இணையான சம்பளம், தேசிய மருத்துவ ஆணைய சட்ட மசோதாவை திரும்ப பெற வேண்டும் என்பதே அரசு மருத்துவர்களின் கோரிக்கையாகும். இதனை வலியுறுத்தி ஈரோடு அரசு மருத்துவமனையில் மருத்துவர்கள் முழக்கங்களை எழுப்பி ஆர்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இது பற்றி பேசிய மருத்துவர்கள் தற்போது இருக்கும் 1,500 சீட்களில் பாதிக்கு பாதி இந்திய மருத்துவக் கவுன்சிலுக்கு சென்றுவிடும். மீதமுள்ள 750 இடங்களில் அரசு மருத்துவர்களுக்கு 50 சதவிகிதம் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கும். இதுதான் நடைமுறையில் இருந்தது. ஆனால் தற்போது மத்திய அரசு கொண்டுவந்திருக்கும் தகுதித் தேர்வில் அரசு மருத்துவர்களுக்கு இடஒதுக்கீடு கிடையாது என்ற சட்டமானது, எங்களின் இட ஒதுக்கீட்டை மொத்தமாகத் தனியாருக்குத் தாரை வார்த்துக் கொடுப்பது போல் ஆகும் என கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர். திருவள்ளூரிலும் அரசு மருத்துவர்கள் மத்திய அரசுக்கு எதிராக ஆர்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இதே போல கடலூர், கோவை, கோவில்பட்டி அரசு மருத்துவமனைகளிலும் ஆர்பாட்டம் நடைபெற்றது. மத்திய அரசு கோரிக்கையை ஏற்காததால் தான் மருத்துவர்கள் தொடர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Source: Dinakaran

